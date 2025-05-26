Реабилитационные центры в обмен на высотки: как киевские застройщики пиарятся на ВСУ, — расследование

Проект Bihus выпустил расследование о киевских застройщиках, которые, как подозревают, используют помощь Вооруженным силам Украины для отбеливания репутации. В центре внимания — три человека, причастных к жилым кварталам с высотками в центре столицы.

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О деятельности застройщиков, которые возводят все новые жилые комплексы в Киеве, и о пиаре на ВСУ говорится в расследовании Bihus, которое 26 мая появилось на YouTube-канале проекта.

Расследование Bihus — разоблачение застройщиков, которые активно помогают ВСУ

Расследователи посвятили новую работу трем киевским застройщикам, которых они подозревают в попытке прикрыть сделки с помощью ВСУ. На видео упоминают экс-секретаря Киевского горсовета Олеся Довгого (2008-2011 годы), предпринимателя и экс-депутата Киевгорсовета Степана Черновецкого (сына мэра Киева Леонида Черновецкого), предпринимателя и экс-нардепа 6 созыва Рады Вадима Столара. По мнению Bihus, фигуранты расследования пытаются переписать биографию, чтобы "вычеркнуть" прошлое, когда они, как подозревают, "дерибанили столицу".

"Как схематозники из Киевсовета времен Черновецкого пиарятся на волонтерке и почему надо помнить об их прошлом", — объясняется под видео Bihus.

Расследование Bihus — детали

Журналисты прошлись по соцсетям фигурантов и по публикациям в медиа. Они отыскали сообщения и статьи об участии в проектах, связанных с помощью военным и ветеранам. Например, на странице Олеся Довгого 19 апреля нашли сообщение о новом реабилитационном центре — образовательном инклюзивном хабе в Институте травматологии. В марте появилась фотография с Алиной Михайловой из медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи", слышно на видео.

Расследование Bihus — публикация Олеся Довгого Фото: Скриншот Расследование Bihus — сообщение о реабилитационном центре Фото: Скриншот

После этого расследователи показали статьи о 650 тыс. грн, которые сельские школы получили от организации, к которой причастен Степан Черновецкий. Другие аналогичные благотворительные проекты — покупка трех гексациклов для медиков. На странице Благотворительного фонда Вадима Столара — раздача пасхальных куличей жителям Киева и помощь людям, которые потеряли контакт с родными во время. На видео объясняется, что новое поколение украинцев может ничего не знать о перечисленных благотворителях, а старшие — забыли из-за "короткой памяти". Журналисты признали полезность добрых спав благотворителей, но все же решили напомнить, чем ранее прославились фигуранты.

"Палка о двух концах, потому что, с одной стороны, помогают, а это крайне необходимо. Но, с другой стороны, терпя их сегодняшнюю деятельность, мы даем новый шанс тем, кого следовало бы не просто забыть, а посадить еще вчера. Эти же меценаты и бизнесмены стояли за схемами: они породили схемы и дерибаны в столице, последствия которых мы пожинаем до сих пор", — говорится в расследовании.

В течение получасового видео Bihus напомнил, чем известны фигуранты расследования. На видео рассказали о сделках с ЖК "Светлопарк", "Пирогов", о застройке возле Софии и на Рейтарской, о домах на Печерске: в парковых зонах росли многоэтажки. Среди прочего, вспомнили о земельной комиссии КГГА, к которой, как подозревают, были причастны застройщики. Например, "команда Черновецкого" раздала 1 500 га в течение всего одного месяца. В итоге расследования отмечается, что речь идет не о том, что не следует помогать военным, а о том, чтобы "держать в голове конечную цель этих людей".

Отметим, 31 марта вышло расследование Bihus, в котором говорилось о хищении земли в Киеве, к которому может быть причастен экс-нардеп Денис Комарницкий. Согласно данным НАБУ, фигурант и его сообщники из киевской власти подозреваются в краже земли стоимостью 100 млн грн.

Напоминаем, издание "Украинская правда" опубликовала собственное расследование относительно того, как Комарницкий сумел выехать за границу.