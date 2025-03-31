Проект "Торговля": Bihus раскрыл детали схемы Комарницкого по "распилу" земли в Киеве (видео)

Журналисты-расследователи Bihus.Info сообщают, что участники возглавляемой бывшим народным депутатом Денисом Комарницким коррупционной схемы незаконно завладевали земельными участками в Киеве с помощью видоизмененной "туалетной схемы". При этом имущество, под которое выводили землю, существовало лишь "на бумаге".

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Видео расследования опубликовано 31 марта на YouTube-канале Bihus.Info.

Bihus.Info получили записи прослушивания депутатов Киевского городского совета, должностных лиц Киевской городской государственной администрации и других участников группы, которая под руководством Дениса Комарницкого занималась в столице земельными вопросами.

Журналисты отмечают, что получили эти материалы благодаря работе Национального антикоррупционного бюро. В рамках операции"Чистый город" правоохранители прослушивали Комарницкого и его ближайших соратников и установили, что в 2023-2024 годах эта группа незаконно завладела и пыталась присвоить земельные участки на сумму почти 100 миллионов гривен.

Расследователи Bihus.Info говорят, что в основе "туалетной схемы" лежит дыра в законодательстве. По закону землю в Киеве можно получить через аукционы, однако аукциона можно избежать, если на участке есть какое-то частное имущество. Тогда владелец может получить право на землю вне конкурса и по упрощенной процедуре.

По данным следствия, группа должностных лиц по такой схеме приватизировала мелкие объекты недвижимости в столице, а затем через голосование Киевсовета получала в собственность большой земельный участок под ним. При этом в случае возглавляемой Комарницким организации на большинстве участков зданий на самом деле вообще не было и имущество, под которое выводили землю, существовало лишь "на бумаге" и было "виртуальным", говорят расследователи.

Из полученных записей прослушек журналисты выяснили, что депутаты Киевсовета и чиновники КГГА создали под руководством Дениса Комарницкого проект с кодовым названием "Торговля", участники которого постоянно искали в столице коммерчески привлекательные земельные участки. В расследовании отмечается, что за это в основном отвечали заместитель городского головы Виталия Кличко Петр Оленич, заместитель директора КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта, председатель земельной комиссии КГС Михаил Терентьев и непосредственные менеджеры нардепа Комарницкого.

Журналисты-расследователи опубликовали прослушку участников коррупционной схемы в Киеве Фото: Bihus.Info

В первую очередь группа интересовалась "проходными" земельными участками возле станций метро, многоквартирных домов и транспортных развязок. Из прослушек журналисты сделали вывод, что на некоторых из присвоенных участков планировалось построить торговые центры, а на еще одном — апарт-отель.

Недвижимость, которой на самом деле не существовало, свободно отображалась в документации Департамента земельных ресурсов КГГА благодаря участию в схеме городских чиновников. Таким образом группа могла арендовать или выкупать землю без аукционов, по упрощенной процедуре, отмечают расследователи.

По словам журналистов, по этой схеме группа незаконно завладела 6 участками: рядом со станцией метро "Контрактовая", на Троещине, на Нивках, неподалеку Голосеевского парка и возле станции метро "Житомирская".

Обсуждение выкупа земельных участков в Киеве Фото: Bihus.Info

На еще одном участке возле станции метро "Берестейская" группе удалось построить торговый центр.

Журналисты также отмечают, что под каждый "вывод" создавалась отдельная компания. Ее владельцами становились или родственники участников схемы, или подставные лица. Один из "подставных" участников юридически был учредителем нескольких таких компаний, а фактически получал от чиновников небольшие средства наличными, говорят расследователи Bihus.Info.

Денис Комарницкий сбежал за границу: детали

В "Украинской правде" 27 марта со ссылкой на источники в правоохранительных органах рассказали детали побега Комарницкого. По данным журналистов, экс-нардепу помогли сбежать правоохранители, а к границе он ехал "под прикрытием" камуфлированного буса с табличкой "200", которой обозначают перевозку погибших военнослужащих.

В комментарии Фокусу пресс-служба СБУ сообщила, что задержанные причастные к побегу депутата лица не были в штате ведомства и находились в статусе внештатных работников менее 5 месяцев. В Департаменте стратегических расследований Нацполиции утверждали, что двух работников, которым следователи СБУ объявили о подозрениях в причастности к побегу, уволили, а также с должности сразу уволили руководителя территориального управления.

Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко 13 марта отреагировал на земельную коррупцию в Киеве. Он сообщил об увольнении нескольких должностных лиц и заверил, что КГГА способствует правоохранителям в расследовании.

Пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины 3 марта сообщала, сколько нардепов получили подозрения за годы полномасштабного вторжения РФ в Украину и по каким статьям.