Денис Комарницький прокоментував сюжет Bihus.Info: "Не маю жодного відношення до відбудови Ірпеня"

Related video

Кілька днів тому журналісти-розслідувачі з видання Bihus.info оприлюднили сюжет, де звинуватили кількох людей в махінаціях під час відбудови ЖК "Ірпінські липки", що більше року тому постраждав через російську агресію. Серед учасників цього сюжету був київський юрист та ексдепутат Київради Денис Комарницький. За інформацією розслідувачів, він начебто отримав величезний підряд та може бути причетний до схем при відбудові міста. Журналісти видання Фокус звернулися до Комарницького з проханням прокоментувати цю інформацію.

Його відповідь публікуємо у повному об’ємі: "З 24 лютого я, як і більшість українців, повністю сфокусувався на волонтерстві та допомозі нашим Збройним силам. Ще тоді ухвалив внутрішнє рішення – продовжувати не коментувати інформацію у ЗМІ стосовно себе. Але псевдорозслідування від Bihus.Info щодо відбудови в Ірпені мене відверто здивувало. Ми всі розуміємо, що в Україні йде війна, суспільство, зокрема і журналісти знаходяться у щоденному стресі, але це точно не виправдання того, щоб давати не перевірену та повністю неправдиву інформацію. Про що може йти мова, якщо в сюжеті використовуються кадри замовних політичних судових процесів 2010 року, часів президентства Януковича, які точно ніяк не стосуються вказаних подій! Можу сказати точно — не маю жодного відношення до відбудови Ірпеня, до тих людей і компаній, які вказані в матеріалі. Я вважаю, що такі сюжети — маніпуляція суспільною думкою. Звертаюся до журналістів спростувати цю інформацію, тим паче, що автори матеріалу не тільки не перевірили інформацію, а й навіть не намагалися зв'язатися зі мною чи з моїми представниками. Я би одразу поставив всі крапки над "і". Завжди відкритий до діалогу зі ЗМІ та готовий відповісти на будь-які питання", – підкреслив Денис Комарницький.