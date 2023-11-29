Денис Комарницкий прокомментировал сюжет Bihus.Info: "Не имею никакого отношения к восстановлению Ирпеня"

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Несколько дней назад журналисты-расследователи из издания Bihus.info обнародовали сюжет, где обвинили нескольких человек в махинациях при восстановлении ЖК "Ірпінські липки", который больше года назад пострадал из-за российской агрессии. Среди участников этого сюжета был киевский юрист и экс-депутат Киевсовета Денис Комарницкий. По информации расследователей, он якобы получил огромный подряд и может быть причастен к схемам при восстановлении города. Журналисты издания Фокус обратились к Комарницкому с просьбой прокомментировать эту информацию.

Его ответ публикуем в полном объеме: "С 24 февраля я, как и большинство украинцев, полностью сфокусировался на волонтерстве и помощи нашим Вооруженным силам. Еще тогда принял внутреннее решение — продолжать не комментировать информацию в СМИ относительно себя. Но псевдорасследование от Bihus.Info по восстановлению в Ирпене меня откровенно удивило. Мы все понимаем, что в Украине идет война, общество, в том числе и журналисты находятся в ежедневном стрессе, но это точно не оправдание того, чтобы давать непроверенную и полностью ложную информацию. О чем может идти речь, если в сюжете используются кадры заказных политических судебных процессов 2010 года, времен президентства Януковича, которые точно никак не касаются указанных событий! Могу сказать точно — не имею никакого отношения к восстановлению Ирпеня, к тем людям и компаниям, которые указаны в материале. Я считаю, что такие сюжеты — манипуляция общественным мнением. Обращаюсь к журналистам опровергнуть эту информацию, тем более, что авторы материала не только не проверили информацию, но и даже не пытались связаться со мной или с моими представителями. Я бы сразу поставил все точки над "і". Всегда открыт к диалогу со СМИ и готов ответить на любые вопросы", — подчеркнул Денис Комарницкий.