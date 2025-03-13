"В банковских ячейках не хватает места": Кличко отреагировал на земельную коррупцию в Киеве
Мэр Виталий Кличко объявил о волне увольнений и реорганизации в столице. Это произошло на фоне скандала из-за разоблачения масштабной схемы, с помощью которой чиновники помогали оформлять право собственности на ценные земли.
Мэр Виталий Кличко сообщил об увольнении после расследования по земельной коррупции в столице. Соответствующий пост был опубликован в Telegram 13 марта.
Чиновник заверил, что город предоставляет правоохранителям все документы, которые те запрашивают, и способствует следствию.
Из КГГА уволили:
- заместителя главы администрации Петра Оленича;
- заместителя руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексея Мушту;
- заместителя директора КП "Спецжилфонд" Юрия Леонова (процедурно будет уволен с 14 марта).
Депутат Киевсовета и председатель земельной комиссии Михаил Терентьев написал заявление на увольнение с должности директора КП "Инженерный центр". Кроме того, фракция партии "УДАР" лишает его мандата.
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Также, по словам Кличко, будут уволены:
- директор КП "Киевский институт земельных отношений" Игорь Долинский;
- директор КП "Спецжилфонд" Владимир Шарий;
- директор КП "Финансовая компания "Житлоинвест"" Виктор Погребной;
- заместительница директора Департамента градостроительства и архитектуры Валентина Святина.
Из коммунального объединения "Киевзеленстрой" уволят:
- генерального директора Юрия Бахмата;
- первого заместителя гендиректора Алексея Лукаша;
- заместителя начальника управления капитальных вложений Александра Гора.
"Проверки в различных департаментах продолжаются и это будут не последние увольнения ради очищения", — подчеркнул киевский мэр.
Он проинформировал, что в сфере градостроительства и земельных отношений готовят реорганизацию.
"Я дал поручение проверить документы по земельным участкам, о которых говорится в расследовании НАБУ. И к правомерности отвода которых возникают вопросы. По результатам проверки там, где есть нарушения, землеотводы будут отменены. Также уже готовится пакет решений, чтобы исключить подобные злоупотребления в дальнейшем. Это касается и процедур, чтобы закрыть лазейки в законодательстве", — заявил Кличко.
По его словам, Киев подготовил обращение в парламент, чтобы ВР урегулировала в законе соотношение площади участков и объектов имущества на них. Также готовятся решения по реорганизации структурных подразделений КГГА.
Операция "Чистый город": детали от НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро информировало, что в столице разоблачили преступную организацию, которая действовала для завладения ценной землей под застройку и взятия под полный контроль процедуры принятия местными властями решений о предоставлении прав на нее. Были задержаны 7 человек, еще 10 объявили подозрение.
По данным следствия, фигуранты находили перспективные участки и регистрировали право собственности на сооружения, которых там на самом деле никогда не существовало. После этого в городской совет подавали заявления на предоставление права собственности на сами участки для обслуживания сооружений, избегая торгов. "Свои люди" в Киевсовете и КГГА обеспечивали принятие нужных решений, за что их "благодарили" недвижимостью и деньгами.
"Руководитель преступной организации имел значительное влияние на процессы внутри КГС и КГГА, например, действия должностных лиц, назначение на высокие должности лояльных лиц, увольнение подконтрольных служащих, выделение бюджетных средств в интересах преступной организации и т.д.", — отмечали в НАБУ.
Для того, чтобы не разоблачить себя, участники схемы использовали специальные терминалы мобильной связи, псевдонимы, контрнаблюдение и тому подобное. В результате их действий в 2023-2024 годах из собственности территориальной громады Киева незаконно вывели землю в центре стоимостью 11,6 миллиона гривен. Правоохранителям удалось предотвратить завладение еще 6 участками, которые в целом стоят 83,7 миллиона гривен.
Было зафиксировано, что члену земельной комиссии и депутату Киевсовета предлагали взятку в размере 100 000 долларов.
Дополнительные подробности из СМИ
В Bihus.Info передавали, что во главе группы был экс-депутат КГС Денис Комарницкий. Со ссылкой на рассекреченные прослушивания журналисты сообщали, что сеть на самом деле была шире и насчитывала не менее 20 человек на разных должностях.
На записях в том числе фигурировали:
- заместитель Кличко и секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко;
- глава Департамента градостроительства КГГА Александр Свистунов;
- директор Департамента земельных ресурсов КГГА Валентина Пелих;
- заместители директора КП "Спецжилфонд" Геннадий Король и Вадим Шпачук;
- и.о. руководителя "Киевгенплана" Дмитрий Лыков;
- директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор;
- заместитель директора КП "Инженерный центр" Ярослав Федорук;
- директор коммунальной компании "Житло-Инвест" Виктор Погребной;
- депутат Владимир Слончак.
В КГВА обратились к Кличко
Начальник КГВА Тимур Ткаченко 10 марта потребовал от Кличко немедленно уволить всех фигурантов журналистского расследования и публичного отчета об увольнении фигурантов предыдущих антикоррупционных расследований.
"Пока волонтеры и киевляне собирают средства на авто, дроны, амуницию — у столичных чиновников совсем другие проблемы: нет места в банковских ячейках для сотен тысяч евро", — подчеркнул чиновник.
Напомним, президент Владимир Зеленский ответил, когда в Украине могут пройти президентские выборы.
Нардеп Алексей Гончаренко 13 марта сообщил, что Верховная Рада приняла законопроект, который позволяет отменить или уменьшить штраф за нарушение правил воинского учета.
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