Проєкт "Торгівля": Bihus розкрив деталі схеми Комарницького з "розпилу" землі у Києві (відео)

Журналісти-розслідувачі Bihus.Info повідомляють, що учасники очолюваної колишнім народним депутатом Денисом Комарницьким корупційної схеми незаконно заволодівали земельними ділянками у Києві за допомогою видозміненої "туалетної схеми". При цьому майно, під яке виводили землю, існувало лише "на папері".

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Відео розслідування опубліковане 31 березня на YouTube-каналі Bihus.Info.

Bihus.Info отримали записи прослуховувань депутатів Київської міської ради, посадовців Київської міської державної адміністрації та інших учасників групи, яка під керівництвом Дениса Комарницького займалася в столиці земельними питаннями.

Журналісти зазначають, що отримали ці матеріали завдяки роботі Національного антикорупційного бюро. В межах операції "Чисте місто" правоохоронці прослуховували Комарницького і його найближчих соратників і встановили, що у 2023-2024 роках ця група незаконно заволоділа та намагалася привласнити земельні ділянки на суму майже 100 мільйонів гривень.

Розслідувачі Bihus.Info говорять, що в основі "туалетної схеми" лежить діра в законодавстві. За законом землю у Києві можна отримати через аукціони, однак аукціону можливо уникнути, якщо на ділянці є якесь приватне майно. Тоді власник може отримати право на землю поза конкурсом і за спрощеною процедурою.

За даними слідства, група посадовців за такою схемою приватизувала дрібні об'єкти нерухомості в столиці, а потім через голосування Київради отримувала у власність велику земельну ділянку під ним. При цьому у випадку очолюваної Комарницьким організації на більшості ділянок будівель насправді взагалі не було і майно, під яке виводили землю, існувало лише "на папері" та було "віртуальним", говорять розслідувачі.

З отриманих записів прослуховувань журналісти з'ясували, що депутати Київради та чиновники КМДА створили під керівництвом Дениса Комарницького проєкт із кодовою назвою "Торгівля", учасники якого постійно шукали в столиці комерційно привабливі земельні ділянки. В розслідуванні зазначається, що за це здебільшого відповідали заступник міського голови Віталія Кличка Петро Оленич, заступник директора КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта, голова земельної комісії КМР Михайло Терентьєв і безпосередні менеджери нардепа Комарницького.

Журналісти-розслідувачі опублікували прослуховування учасників корупційної схеми у Києві Фото: Bihus.Info

Першочергово група цікавилася "прохідними" земельними ділянками біля станцій метро, багатоквартирних будинків і транспортних розв'язок. З прослуховувань журналісти зробили висновок, що на деяких із привласнених ділянок планувалося побудувати торгові центри, а на ще одній — апарт-готель.

Нерухомість, якої насправді не існувало, вільно відображалася в документації Департаменту земельних ресурсів КМДА завдяки участі в схемі міських посадовців. Таким чином група могла орендувати чи викупати землю без аукціонів, за спрощеною процедурою, зазначають розслідувачі.

За словами журналістів, за цією схемою група незаконно заволоділа 6 ділянками: поруч зі станцією метро "Контрактова", на Троєщині, на Нивках, неподалік Голосіївського парку та біля станції метро "Житомирська".

Обговорення викупу земельних ділянок у Києві Фото: Bihus.Info

На ще одній ділянці біля станції метро "Берестейська" групі вдалося побудувати торговий центр.

Журналісти також зауважують, що під кожне "виведення" створювалася окрема компанія. ЇЇ власниками ставали або родичі учасників схеми, або підставні особи. Один із "підставних" учасників юридично був засновником кількох таких компаній, а фактично отримував від посадовців невеликі кошти готівкою, говорять розслідувачі Bihus.Info.

Денис Комарницький втік за кордон: деталі

В "Українській правді" 27 березня з посиланням на джерела у правоохоронних органах розповіли деталі втечі Комарницького. За даними журналістів, екснардепу допомогли втекти правоохоронці, а до кордону він їхав "під прикриттям" камуфльованого буса з табличкою "200", якою позначають перевезення загиблих військовослужбовців.

У коментарі Фокусу пресслужба СБУ повідомила, що затримані причетні до втечі депутата особи не були в штаті відомства та перебували в статусі позаштатних працівників менш як 5 місяців. У Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції стверджували, що двох працівників, яким слідчі СБУ оголосили про підозри у причетності до втечі, звільнено, а також з посаду одразу звільнили керівника територіального управління.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко 13 березня відреагував на земельну корупцію у Києві. Він повідомив про звільнення кількох посадовців і запевнив, що КМДА сприяє правоохоронцям у розслідуванні.

Пресслужба Національного антикорупційного бюро України 3 березня повідомляла, скільки нардепів отримали підозри за роки повномасштабного вторгнення РФ до України та за якими статтями.