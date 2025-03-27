Вивезли кортежем, в який входив бус з табличкою "200": деталі втечі Комарницького (відео)

Ексдепутату Київради Денису Комарницькому допомагали втекти правоохоронці. За нелегальний перетин кордону з Румунією він заплатив 10 тисяч доларів. У СБУ наголосили, що йдеться про позаштатних працівників, які були звільненні ще до виїзду розшукуваного фігуранта з країни.

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Ексдепутат Київської міської ради й фігурант справи про земельну корупцію в столиці Денис Комарницький втік у Румунію, і організувати це допомогли поліціянти й колишні позаштатні працівники Служби безпеки України. Про це 27 березня повідомили в "Українській правді" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Загалом в "операції" брали участь: четверо осіб з посвідченнями СБУ, двоє працівників Управління стратегічних розслідувань Закарпатської області, один місцевий депутат. У спецслужбі запевнили, що на той момент позаштатні працівники вже тиждень як були позбавлені свого статусу й відношення до відомства не мали. Співробітників УСР вже звільнили, також їм оголосили підозру.

За даними ЗМІ, однією з особливостей втечі було те, що Комарницького везли до кордону "під прикриттям" камуфльованого буса. Під лобовим склом машини була табличка "200", якою позначають перевезення полеглих воїнів. Журналісти отримали доступ до протоколу допиту товариша ексдепутата Юрія Довгаленка, який визнав, що організував законспірований виїзд з Києва на Закарпаття.

Бус зі складу кортежу, яким вивозили у Хуст Комарницького Фото: Скрін відео

З його слів, Комарницького забрали з котеджного містечка на двох машинах Toyota Land Cruiser. Їхні номерні знаки при цьому відсутні у базі Нацполіції. Також у складі кортежу їхав згаданий камуфльований бус, який вирушив у дорогу раніше.

Найпершим їхав бус — для "перестраховки" й з метою розвідки ситуацію на шляху. За ним їхав позашляховик Toyota Land Cruiser 200, з якої мали повідомляти про блокпости на маршруті й чи перевіряють на них машини, шукаючи Комарницького, оголошеного у розшук НАБУ. На відстані приблизно 30 кілометрів їхав другий Land Cruiser, у якому й везли самого ексдепутата.

Позашляховики зі складу кортежу, яким вивозили у Хуст Комарницького Фото: Скрін відео

Як відомо з розслідування, один з працівників УСР Закарпатської області зустрічав утікача на заправці. Його вже затримали, і він надав правоохоронцям свідчення про події. Він пояснив, що знав про канал незаконного переправлення осіб за кордон, організований колегою. Коли попросили допомоги з "неофіційним виїздом", поліціянт згадав про це і зв’язався з товаришем. "Послуга" вартувала 10 тисяч доларів.

Після зупинки на заправці Комарницький взяв з собою у машину сік, пляшку горілки й хот-дог. Під час дороги він пив і їм, але вголос не спілкувався — писав усе на телефоні. Перебуваючи у Хусті, скаржився на повільний інтернет й погані умови, перебираючи готелями, які йому пропонували організатори втечі.

Зі згаданим депутатом ексдепутат побачився в Ужгороді, куди попросив його безпечно доставити. Після чотирьох днів на Закарпатті Комарницький зайшов до прикордонного відділку Румунії та попросив про притулок.

Офіційна реакція правоохоронних органів

Пресслужба СБУ у коментарі Фокусу повідомила, що затримані особи були в статусі позаштатних працівників відомства менш як 5 місяців. Грошей як співробітники, які не були у штаті спецслужби, вони за це не отримували. Статусу свого вони були позбавлені на початку лютого 2025 року — до виїзду Комарницького за кордон. У відомстві запевнили, що співпрацюють з НАБУ у встановленні причетних до втечі.

У Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції заявили, що "активно залучені до проведення масштабних розшукових заходів". У відомстві підтвердили, що є інформація про причетність двох працівників УСР — з поліції їх звільнили, а слідчі СБУ оголосили їм підозри. Також з посади одразу звільнили керівника територіального управління.

"Ми засуджуємо будь-які прояви недоброчесності. Принцип нульової толерантності діє без виключень. (…) Ми продовжимо активно співпрацювати з антикорупційними органами та вживати всіх необхідних заходів для очищення наших лав від осіб, які порушили закон", — додала пресслужба.

Нагадаємо, у НАБУ інформували про викриття цілої злочинної організації, яка знаходила перспективні ділянки у столиці й отримувала на них права власності, використовуючи "своїх людей" при владі. Після скандалу навколо цієї схеми, в якій були замішані чиновники, у Києві відбулася хвиля звільнень.

У Нацполіції проінформували, що викрили медика, який обіцяв списати військовослужбовця ЗСУ за 6 тисяч доларів.