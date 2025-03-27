Вывезли кортежем, в который входил бус с табличкой "200": детали побега Комарницкого (видео)
Экс-депутату Киевсовета Денису Комарницкому помогали сбежать правоохранители. За нелегальное пересечение границы с Румынией он заплатил 10 тысяч долларов. В СБУ отметили, что речь идет о внештатных работниках, которые были уволены еще до выезда разыскиваемого фигуранта из страны.
Экс-депутат Киевского городского совета и фигурант дела о земельной коррупции в столице Денис Комарницкий сбежал в Румынию, и организовать это помогли полицейские и бывшие внештатные сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом 27 марта сообщили в "Украинской правде" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Всего в "операции" участвовали: четыре человека с удостоверениями СБУ, двое работников Управления стратегических расследований Закарпатской области, один местный депутат. В спецслужбе заверили, что на тот момент внештатные работники уже неделю как были лишены своего статуса и отношения к ведомству не имели. Сотрудников УСР уже уволили, также им объявили подозрение.
По данным СМИ, одной из особенностей побега было то, что Комарницкого везли к границе "под прикрытием" камуфлированного буса. Под лобовым стеклом машины была табличка "200", которой обозначают перевозку павших воинов. Журналисты получили доступ к протоколу допроса товарища экс-депутата Юрия Довгаленко, который признал, что организовал законспирированный выезд из Киева на Закарпатье.
По его словам, Комарницкого забрали из коттеджного городка на двух машинах Toyota Land Cruiser. Их номерные знаки при этом отсутствуют в базе Нацполиции. Также в составе кортежа ехал упомянутый камуфлированный бус, который отправился в путь раньше.
Первым ехал бус — для "перестраховки" и с целью разведки ситуации на пути. За ним ехал внедорожник Toyota Land Cruiser 200, с которого должны были сообщать о блокпостах на маршруте и проверяют ли на них машины в поисках Комарницкого, объявленного в розыск НАБУ. На расстоянии примерно 30 километров ехал второй Land Cruiser, в котором и везли самого экс-депутата.
Как известно из расследования, один из работников УСР Закарпатской области встречал беглеца на заправке. Его уже задержали, и он дал правоохранителям показания о событиях. Он пояснил, что знал о канале незаконной переправки лиц за границу, организованном коллегой. Когда попросили помощи с "неофициальным выездом", полицейский вспомнил об этом и связался с товарищем. "Услуга" стоила 10 тысяч долларов.
После остановки на заправке Комарницкий взял с собой в машину сок, бутылку водки и хот-дог. Во время дороги он пил и ел, но вслух не общался — писал все на телефоне. Находясь в Хусте, жаловался на медленный интернет и плохие условия, перебирая отели, которые ему предлагали организаторы побега.
С упомянутым депутатом экс-депутат увиделся в Ужгороде, куда попросил его безопасно доставить. После четырех дней на Закарпатье Комарницкий зашел в пограничный участок Румынии и попросил об убежище.
Официальная реакция правоохранительных органов
Пресс-служба СБУ в комментарии Фокусу сообщила, что задержанные лица были в статусе внештатных работников ведомства менее 5 месяцев. Денег как сотрудники, которые не были в штате спецслужбы, они за это не получали. Статуса своего они были лишены в начале февраля 2025 года — до выезда Комарницкого за границу. В ведомстве заверили, что сотрудничают с НАБУ в установлении причастных к побегу.
В Департамент стратегических расследований Нацполиции заявили, что "активно привлечены к проведению масштабных розыскных мероприятий". В ведомстве подтвердили, что есть информация о причастности двух работников УСР — из полиции их уволили, а следователи СБУ объявили им подозрения. Также с должности сразу уволили руководителя территориального управления.
"Мы осуждаем любые проявления недобропорядочности. Принцип нулевой толерантности действует без исключений (...) Мы продолжим активно сотрудничать с антикоррупционными органами и принимать все необходимые меры для очистки наших рядов от лиц, нарушивших закон", — добавила пресс-служба.
Напомним, в НАБУ информировали о разоблачении целой преступной организации, которая находила перспективные участки в столице и получала на них права собственности, используя "своих людей" во власти. После скандала вокруг этой схемы, в которой были замешаны чиновники, в Киеве прошла волна увольнений.
В Нацполиции проинформировали, что разоблачили медика, который обещал списать военнослужащего ВСУ за 6 тысяч долларов.