Вывезли кортежем, в который входил бус с табличкой "200": детали побега Комарницкого (видео)

Экс-депутату Киевсовета Денису Комарницкому помогали сбежать правоохранители. За нелегальное пересечение границы с Румынией он заплатил 10 тысяч долларов. В СБУ отметили, что речь идет о внештатных работниках, которые были уволены еще до выезда разыскиваемого фигуранта из страны.

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Экс-депутат Киевского городского совета и фигурант дела о земельной коррупции в столице Денис Комарницкий сбежал в Румынию, и организовать это помогли полицейские и бывшие внештатные сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом 27 марта сообщили в "Украинской правде" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Всего в "операции" участвовали: четыре человека с удостоверениями СБУ, двое работников Управления стратегических расследований Закарпатской области, один местный депутат. В спецслужбе заверили, что на тот момент внештатные работники уже неделю как были лишены своего статуса и отношения к ведомству не имели. Сотрудников УСР уже уволили, также им объявили подозрение.

По данным СМИ, одной из особенностей побега было то, что Комарницкого везли к границе "под прикрытием" камуфлированного буса. Под лобовым стеклом машины была табличка "200", которой обозначают перевозку павших воинов. Журналисты получили доступ к протоколу допроса товарища экс-депутата Юрия Довгаленко, который признал, что организовал законспирированный выезд из Киева на Закарпатье.

Бус из состава кортежа, которым вывозили в Хуст Комарницкого Фото: Скрин видео

По его словам, Комарницкого забрали из коттеджного городка на двух машинах Toyota Land Cruiser. Их номерные знаки при этом отсутствуют в базе Нацполиции. Также в составе кортежа ехал упомянутый камуфлированный бус, который отправился в путь раньше.

Первым ехал бус — для "перестраховки" и с целью разведки ситуации на пути. За ним ехал внедорожник Toyota Land Cruiser 200, с которого должны были сообщать о блокпостах на маршруте и проверяют ли на них машины в поисках Комарницкого, объявленного в розыск НАБУ. На расстоянии примерно 30 километров ехал второй Land Cruiser, в котором и везли самого экс-депутата.

Внедорожники из состава кортежа, которым вывозили в Хуст Комарницкого Фото: Скрин видео

Как известно из расследования, один из работников УСР Закарпатской области встречал беглеца на заправке. Его уже задержали, и он дал правоохранителям показания о событиях. Он пояснил, что знал о канале незаконной переправки лиц за границу, организованном коллегой. Когда попросили помощи с "неофициальным выездом", полицейский вспомнил об этом и связался с товарищем. "Услуга" стоила 10 тысяч долларов.

После остановки на заправке Комарницкий взял с собой в машину сок, бутылку водки и хот-дог. Во время дороги он пил и ел, но вслух не общался — писал все на телефоне. Находясь в Хусте, жаловался на медленный интернет и плохие условия, перебирая отели, которые ему предлагали организаторы побега.

С упомянутым депутатом экс-депутат увиделся в Ужгороде, куда попросил его безопасно доставить. После четырех дней на Закарпатье Комарницкий зашел в пограничный участок Румынии и попросил об убежище.

Официальная реакция правоохранительных органов

Пресс-служба СБУ в комментарии Фокусу сообщила, что задержанные лица были в статусе внештатных работников ведомства менее 5 месяцев. Денег как сотрудники, которые не были в штате спецслужбы, они за это не получали. Статуса своего они были лишены в начале февраля 2025 года — до выезда Комарницкого за границу. В ведомстве заверили, что сотрудничают с НАБУ в установлении причастных к побегу.

В Департамент стратегических расследований Нацполиции заявили, что "активно привлечены к проведению масштабных розыскных мероприятий". В ведомстве подтвердили, что есть информация о причастности двух работников УСР — из полиции их уволили, а следователи СБУ объявили им подозрения. Также с должности сразу уволили руководителя территориального управления.

"Мы осуждаем любые проявления недобропорядочности. Принцип нулевой толерантности действует без исключений (...) Мы продолжим активно сотрудничать с антикоррупционными органами и принимать все необходимые меры для очистки наших рядов от лиц, нарушивших закон", — добавила пресс-служба.

Напомним, в НАБУ информировали о разоблачении целой преступной организации, которая находила перспективные участки в столице и получала на них права собственности, используя "своих людей" во власти. После скандала вокруг этой схемы, в которой были замешаны чиновники, в Киеве прошла волна увольнений.

В Нацполиции проинформировали, что разоблачили медика, который обещал списать военнослужащего ВСУ за 6 тысяч долларов.