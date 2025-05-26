Реабілітаційні центри в обмін на висотки: як київські забудовники піаряться на ЗСУ, — розслідування

Проєкт Bihus випустив розслідування про київських забудовників, які, як підозрюють, використовують допомогу Збройним силам України для відбілювання репутації. У центрі уваги — троє людей, причетних до житлових кварталів з висотками у центрі столиці.

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Про діяльність забудовників, які зводять все нові житлові комплекси у Києві, та про піар на ЗСУ ідеться у розслідуванні Bihus, яке 26 травня з'явилось на YouTube-каналі проєкту.

Розслідування Bihus - викриття забудовників, які активно допомагають ЗСУ

Розслідувачі присвятили нову роботу трьом київським забудовникам, яких вони підозрюють у спробі прикрити оборудки за допомогою ЗСУ. На відео згадують екссекретаря Київської міськради Олеся Довгого (2008-2011 роки), підприємця та ексдепутата Київміськради Степана Черновецького (сина мера Києва Леоніда Черновецького), підприємця та екснардепа 6 скликання Ради Вадима Столара. На думку Bihus, фігуранти розслідування намагаються переписати біографію, щоб "викреслити" минуле, коли вони, як підозрюють, "дерибанили столицю".

"Як схематозники з Київради часів Черновецького піаряться на волонтерці та чому треба памʼятати про їхнє минуле", — пояснюється під відео Bihus.

Розслідування Bihus — деталі

Журналісти пройшлися по соцмережах фігурантів та по публікаціях у медіа. Вони відшукали дописи та статті про участь у проєктах, пов'язаних з допомогою військовим та ветеранам. Наприклад, на сторінці Олеся Довгого 19 квітня знайшли допис про новий реабілітаційний центр — освітній інклюзивний хаб в Інституті травматології. У березні з'явилась фотографія з Аліною Михайловою з медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчіʼ, чути на відео.

Розслідування Bihus - публікація Олеся Довгого Фото: Скриншот Розслідування Bihus - допис про реабілітаційний центр Фото: Скриншот

Після цього розслідувачі показали статті про 650 тис. грн, які сільські школи отримали від організації, до якої причетний Степан Черновецький. Інші аналогічні добродійні проєкти — купівля трьох гексациклів для медиків. На сторінці Благодійного фонду Вадима Столара — роздача великодніх пасок жителям Києва та допомога людям, які втратили контакт з рідними під час. На відео пояснюється, що нове покоління українців може нічого не знати про перелічених благодійників, а старші — забули через "коротку пам'ять". Журналісти визнали корисність добрих спав благодійників, але все ж вирішили нагадати, чим раніше прославились фігуранти.

"Палиця з двома кінцями, бо, з одного боку, допомагають, а це вкрай потрібно. Але, з іншого боку, толеруючи їхню сьогоднішню діяльність, ми даємо новий шанс тим, кого варто було б не просто забути, а посадити ще вчора. Ці ж меценати й бізнесмени стояли за схемами: вони породили схеми та дерибани у столиці, наслідки яких ми пожинаємо і досі", — ідеться у розслідуванні.

Протягом півгодинного відео Bihus нагадав, чим відомі фігуранти розслідування. На відео розповіли про оборудки з ЖК "Світлопарк", "Пирогів", про забудову біля Софії та на Рейтарській, про будинки на Печерську: у паркових зонах зростали багатоповерхівки. Серед іншого, згадали про земельну комісію КМДА, до якої, як підозрюють, були причетні забудовники. Наприклад, "команда Черновецького" роздала 1 500 га протягом лише одного місяця. У підсумку розслідування наголошується, що ідеться не про те, що не слід допомагати військовим, а про те, щоб "тримати в голові кінцеву мету цих людей".

Зазначимо, 31 березня вийшло розслідування Bihus, у якому ішлося про розкрадання землі у Києві, до якого може бути причетним екснардеп Денис Комарницький. Згідно з даними НАБУ, фігурант та його спільники з київської влади підозрюються у крадіжці землі вартістю 100 млн грн.

Нагадуємо, видання "Українська правда" опублікувала власне розслідування щодо того, як Комарницький зумів виїхати за кордон.