Реабілітаційні центри в обмін на висотки: як київські забудовники піаряться на ЗСУ, — розслідування
Проєкт Bihus випустив розслідування про київських забудовників, які, як підозрюють, використовують допомогу Збройним силам України для відбілювання репутації. У центрі уваги — троє людей, причетних до житлових кварталів з висотками у центрі столиці.
Про діяльність забудовників, які зводять все нові житлові комплекси у Києві, та про піар на ЗСУ ідеться у розслідуванні Bihus, яке 26 травня з'явилось на YouTube-каналі проєкту.
Розслідувачі присвятили нову роботу трьом київським забудовникам, яких вони підозрюють у спробі прикрити оборудки за допомогою ЗСУ. На відео згадують екссекретаря Київської міськради Олеся Довгого (2008-2011 роки), підприємця та ексдепутата Київміськради Степана Черновецького (сина мера Києва Леоніда Черновецького), підприємця та екснардепа 6 скликання Ради Вадима Столара. На думку Bihus, фігуранти розслідування намагаються переписати біографію, щоб "викреслити" минуле, коли вони, як підозрюють, "дерибанили столицю".
"Як схематозники з Київради часів Черновецького піаряться на волонтерці та чому треба памʼятати про їхнє минуле", — пояснюється під відео Bihus.
Розслідування Bihus — деталі
Журналісти пройшлися по соцмережах фігурантів та по публікаціях у медіа. Вони відшукали дописи та статті про участь у проєктах, пов'язаних з допомогою військовим та ветеранам. Наприклад, на сторінці Олеся Довгого 19 квітня знайшли допис про новий реабілітаційний центр — освітній інклюзивний хаб в Інституті травматології. У березні з'явилась фотографія з Аліною Михайловою з медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчіʼ, чути на відео.
Після цього розслідувачі показали статті про 650 тис. грн, які сільські школи отримали від організації, до якої причетний Степан Черновецький. Інші аналогічні добродійні проєкти — купівля трьох гексациклів для медиків. На сторінці Благодійного фонду Вадима Столара — роздача великодніх пасок жителям Києва та допомога людям, які втратили контакт з рідними під час. На відео пояснюється, що нове покоління українців може нічого не знати про перелічених благодійників, а старші — забули через "коротку пам'ять". Журналісти визнали корисність добрих спав благодійників, але все ж вирішили нагадати, чим раніше прославились фігуранти.
"Палиця з двома кінцями, бо, з одного боку, допомагають, а це вкрай потрібно. Але, з іншого боку, толеруючи їхню сьогоднішню діяльність, ми даємо новий шанс тим, кого варто було б не просто забути, а посадити ще вчора. Ці ж меценати й бізнесмени стояли за схемами: вони породили схеми та дерибани у столиці, наслідки яких ми пожинаємо і досі", — ідеться у розслідуванні.
Протягом півгодинного відео Bihus нагадав, чим відомі фігуранти розслідування. На відео розповіли про оборудки з ЖК "Світлопарк", "Пирогів", про забудову біля Софії та на Рейтарській, про будинки на Печерську: у паркових зонах зростали багатоповерхівки. Серед іншого, згадали про земельну комісію КМДА, до якої, як підозрюють, були причетні забудовники. Наприклад, "команда Черновецького" роздала 1 500 га протягом лише одного місяця. У підсумку розслідування наголошується, що ідеться не про те, що не слід допомагати військовим, а про те, щоб "тримати в голові кінцеву мету цих людей".
Зазначимо, 31 березня вийшло розслідування Bihus, у якому ішлося про розкрадання землі у Києві, до якого може бути причетним екснардеп Денис Комарницький. Згідно з даними НАБУ, фігурант та його спільники з київської влади підозрюються у крадіжці землі вартістю 100 млн грн.
Нагадуємо, видання "Українська правда" опублікувала власне розслідування щодо того, як Комарницький зумів виїхати за кордон.