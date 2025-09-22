Дениса Бигуса мобилизовали в ВСУ: журналист-расследователь рассказал о своем выборе (видео)

Автор и основатель Bihus.Info Денис Бигус сообщил, что его мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины. Он поделился собственными ощущениями и рассказал, как воспринимает этот новый этап в жизни.

Известный украинский журналист-расследователь и основатель проекта Bihus.Info Денис Бигус объявил о своей мобилизации в Вооруженные силы Украины. Об этом он сообщил в своем видеообращении на YouTube.

"Мне здесь Винницкая ТЦК сделала предложение, от которого сложно отказаться. И, хотя, сейчас, в тот момент, когда я это записываю, я еще гражданский, думаю, в тот момент, когда вы это видите, я уже не совсем", — сказал Бигус.

Журналист вспомнил, что ранее уже имел опыт службы в спецотряде патрульной полиции, а не в Вооруженных силах, что позволило ему через два года уволиться.

"Я после увольнения с войны был абсолютно убежден, что меня мобилизуют, буквально там через пару месяцев, и относился к гражданской жизни как к внеплановому отпуску, наполняя этот отпуск военной работой, или с задачами настолько, насколько это было возможно и периодически удивляясь, что это он, этот отпуск, так затянулся", — добавил Бигус.

Обращение Дениса Бигуса

Денис Бигус известен своими громкими журналистскими расследованиями о коррупции, злоупотреблениях чиновников и проблемах судебной системы. Его команда Bihus.Info получила широкую известность благодаря масштабным материалам, которые неоднократно вызывали общественный и политический резонанс.

В редакции отметили, что мобилизация основателя не повлияет на работу проекта. Команда продолжит выпускать новые расследования, придерживаясь журналистских стандартов и освещая темы, важные для украинского общества.

