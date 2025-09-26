Автоматичний облік завершено: чоловіки 25–60 років внесені до реєстру "Оберіг", — ЗМІ

Уряд автоматично поставив на військовий облік усіх чоловіків 25–60 років, які досі не перебували у реєстрі. Тепер вони можуть отримати штрафи за порушення правил обліку та перевірити свої дані через застосунок "Резерв+".

За даними видання "Судово-юридичної газети", 25 вересня Кабмін ухвалив зміни до порядку ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою №1487 від грудня 2022 року. Загалом. ці зміни передбачають автоматичне внесення всіх чоловіків, які без законних підстав досі не перебували на обліку.

Міністерство оборони пояснило, що така автоматизація дозволить зменшити кількість ручних операцій та відвідувань територіальних центрів комплектування (ТЦК). Водночас дані громадян тепер відображатимуться у реєстрі "Оберіг" через застосунок "Резерв+".

Водночас штраф за порушення правил військового обліку становить від 17 до 25,5 тисяч гривень, а у разі добровільної несплати можливе блокування банківських рахунків. Наразі Міноборони не оприлюднило точну кількість чоловіків, які автоматично були внесені до реєстру, проте очевидно, що тепер кожен з них опинився в єдиній електронній системі.

Що відомо про реєстр "Оберіг"

Як відзначала колишня заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, реєстр "Оберіг" взаємодіє з численними державними електронними ресурсами, включно з Державною податковою службою, Мін’юстом, реєстрами актів цивільного стану, судовою адміністрацією, прикордонною службою та Міністерством освіти. Крім того, літнє підключення до Пенсійного фонду дозволяє системі актуалізувати дані про внески, які сплачує роботодавець.

Вся інформація обробляється через державний вебпортал "Трембіта", складовою якого є електронний кабінет "Резерв+". Завдяки цьому дані чоловіків автоматично надходять до єдиної системи обліку, незалежно від того, чи вони реєструвалися у "Резерв+" або відвідували ТЦК.

Нагадаємо, що в Україні триває призов військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років у межах воєнного стану, який продовжено до 9 листопада 2025 року. Основна частина мобілізованих — чоловіки від 25 до 60 років, тоді як молодші громадяни до 25 років можуть служити лише за власним бажанням.