Автоматический учет завершен: мужчины 25-60 лет внесены в реестр "Оберег", — СМИ

Правительство автоматически поставило на воинский учет всех мужчин 25-60 лет, которые до сих пор не находились в реестре. Теперь они могут получить штрафы за нарушение правил учета и проверить свои данные через приложение "Резерв+".

По данным издания "Судебно-юридической газеты", 25 сентября Кабмин принял изменения в порядок ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением №1487 от декабря 2022 года. В общем. эти изменения предусматривают автоматическое внесение всех мужчин, которые без законных оснований до сих пор не состояли на учете.

Министерство обороны объяснило, что такая автоматизация позволит уменьшить количество ручных операций и посещений территориальных центров комплектования (ТЦК). В то же время данные граждан теперь будут отображаться в реестре "Оберіг" через приложение "Резерв+".

В то же время штраф за нарушение правил воинского учета составляет от 17 до 25,5 тысяч гривен, а в случае добровольной неуплаты возможна блокировка банковских счетов. Сейчас Минобороны не обнародовало точное количество мужчин, которые автоматически были внесены в реестр, однако очевидно, что теперь каждый из них оказался в единой электронной системе.

Что известно о реестре "Оберег"

Как отмечала бывшая заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, реестр "Оберіг" взаимодействует с многочисленными государственными электронными ресурсами, включая Государственную налоговую службу, Минюст, реестры актов гражданского состояния, судебную администрацию, пограничную службу и Министерство образования. Кроме того, летнее подключение к Пенсионному фонду позволяет системе актуализировать данные о взносах, которые платит работодатель.

Вся информация обрабатывается через государственный вебпортал "Трембита", составляющей которого является электронный кабинет "Резерв+". Благодаря этому данные мужчин автоматически поступают в единую систему учета, независимо от того, регистрировались ли они в "Резерв+" или посещали ТЦК.

Ранее Фокус сообщал, что правительство Украины планирует автоматически поставить на воинский учет всех мужчин в возрасте 25-60 лет. Министерство обороны пояснило, что теперь процедура постановки и снятия с учета упрощена, а мужчины, которые ранее не состояли на учете без законных оснований, будут внесены автоматически.

Напомним, что в Украине продолжается призыв военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в рамках военного положения, которое продлено до 9 ноября 2025 года. Основная часть мобилизованных — мужчины от 25 до 60 лет, тогда как младшие граждане до 25 лет могут служить только по собственному желанию.