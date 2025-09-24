Мобилизация в Украине: кому ждать повестку с 1 октября

В ряды украинских Вооруженных сил продолжают призывать военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет. Ведь в Украине действует военное положение, которое продлили до 9 ноября 2025 года.

Related video

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", на военную службу призывают военнообязанных граждан с 18 до 60 лет, если служить им позволяет здоровье, они не имеют отсрочки и не забронированы. Однако в возрастной категории 18-25 лет нужно разделять тех, кто имеет статус "Военнообязанный" и "Призывник", сообщает УНИАН.

военнообязанный — это тот, кто имеет военный опыт, служил ранее или учился в военном вузе/на военной кафедре;

призывник — не имеет вышеперечисленного опыта и военного образования, поэтому до 25 лет не может быть призван на службу, исключительно по собственному желанию.

Основная масса мобилизованных в Украине — это мужчины от 25 до 60 лет, ведь ранее мобилизационный возраст был снижен с 27 до 25 лет.

Мобилизация в Украине в октябре 2025 года будет происходить без изменений, согласно украинскому законодательству.

Мобилизация в Украине — кого призывают на военную службу

военнообязанных граждан от 18 до 60 лет, с опытом военной службы или военным образованием — если у них нет отсрочки по состоянию здоровья (то есть, ВВК признала годными к службе), или другого вида отсрочки или брони;

военнообязанных от 25 до 60 лет без опыта службы, которые не имеют отсрочки и брони;

военнообязанных, которых ранее сняли с учета, но повторная ВВК признала их годными к службе, а также тех, кто ранее имел статус "Ограниченно годный", — поскольку статус отменили, то их могут призвать (или освободить от службы) по решению ВВК.

Также продолжают призывать ранее осужденных. Но в Украине не мобилизуют судимых и обвиняемых за тяжкие преступления: убийство, похищение, изнасилование; и за особо тяжкие: посягательство на территориальную целостность Украины, государственная измена, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, диверсия, шпионаж, захват заложников, торговля людьми.

Стоит заметить, что мобилизованных в возрасте 50+ чаще отправляют в части обеспечения.

В то же время в октябре продолжат набор на военную службу 60+. Фокус писал, что в сентябре заработал закон о военной службе для тех, кому за 60. Согласно ему, мобилизовать мужчин в возрасте 60+ не могут, но если есть желание, то человек может пойти служить по контракту.

Также известный украинский журналист-расследователь и основатель проекта Bihus.Info Денис Бигус объявил о своей мобилизации в Вооруженные силы Украины.