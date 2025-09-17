Украинцы в возрасте от 60 лет уже могут идти воевать: нардеп раскрыл подробности

Секретарь оборонного комитета парламента Роман Костенко сообщил, что процедура для желающих официально поступить на военную службу по контракту 60+ уже заработала.

Народный депутат Украины и полковник СБУ сообщил о новой программе у себя на Facebook. "В воинские части и ТЦК и СП уже разослан Алгоритм действий должностных лиц по принятию на военную службу по контракту граждан в возрасте от 60 лет", — сообщил Роман Костенко.

Он отметил, что это для желающих поступить на военную службу по контракту в возрасте 60+.

"Это означает, что процедура официально запущена — теперь вы можете обращаться в воинские части и ТЦК и СП для оформления необходимых документов", — резюмировал Костенко.

29 июля 2025 года Роман Костенко уже сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский одобрил принятый Верховной Радой законопроект №13229 — "Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно прохождения военной службы по контракту лицами, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе".

"Президент подписал зарегистрированный мной законопроект №13229! Теперь лица в возрасте 60+ смогут добровольно подписать контракт с Вооруженными Силами Украины", — сообщал тогда нардеп.

По его словам, это не означает, что в Украине теперь изменился возраст для обязательной мобилизации — он по-прежнему остается с 25 лет до 60 лет.

Костенко объяснил, что это означает:

Это не о мобилизации — это о праве для тех, кто имеет опыт, профессию и желание помогать.

Офицеры смогут заключать контракт только по согласованию Генерального штаба.

Всех остальных — будут принимать командиры воинских частей.

По его словам, этот закон позволит привлечь к службе специалистов дефицитных специальностей, в том числе и тех, кто уже воюет как волонтер или инструктор, но не имел правового статуса и надлежащего обеспечения.

