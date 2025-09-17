Українці віком від 60 років вже можуть йти воювати: нардеп розкрив подробиці

Секретар оборонного комітету парламенту Роман Костенко повідомив, що процедура для бажаючих офіційно вступити на військову службу за контрактом 60+ вже запрацювала.

Народний депутат України та полковник СБУ повідомив про нову програму у себе на Facebook. "До військових частин і ТЦК та СП вже розіслано Алгоритм дій посадових осіб щодо прийняття на військову службу за контрактом громадян віком від 60 років", — повідомив Роман Костенко.

Він наголосив, що це для бажаючих вступити на військову службу за контрактом віком 60+.

"Це означає, що процедура офіційно запущена — тепер ви можете звертатися до військових частин і ТЦК та СП для оформлення необхідних документів", — резюмував Костенко.

29 липня 2025 року Роман Костенко вже повідомляв, що президент України Володимир Зеленский схвалив прийнятий Верховною Радою законопроєкт №13229 — "Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо проходження військової служби за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі".

"Президент підписав зареєстрований мною законопроєкт №13229! Тепер особи віком 60+ зможуть добровільно підписати контракт із Збройними Силами України", — повідомляв тоді нардеп.

За його словами, це не означає, що в Україні тепер змінився вік для обов’язкової мобілізації — він як і раніше залишається з 25 років до 60 років.

Костенко пояснив, що це означає:

Це не про мобілізацію — це про право для тих, хто має досвід, фах і бажання допомагати.

Офіцери зможуть укладати контракт лише за погодженням Генерального штабу.

Усіх інших — прийматимуть командири військових частин.

За його словами, цей закон дозволить залучити до служби фахівців дефіцитних спеціальностей, зокрема й тих, хто вже воює як волонтер чи інструктор, але не мав правового статусу та належного забезпечення.

