Мобілізація в Україні: кому чекати повістку з 1 жовтня

До лав українських Збройних сил продовжують призивати військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років. Адже в Україні діє воєнний стан, який продовжили до 9 листопада 2025 року.

Згідно із Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", на військову службу призивають військовозобов'язаних громадян з 18 до 60 років, якщо служити їм дозволяє здоров'я, вони не мають відстрочки і не заброньовані. Однак у віковій категорії 18-25 років потрібно розділяти тих, хто має статус "Військовозобов'язаний" і "Призовник", повідомляє УНІАН.

військовозобов'язаний — це той, хто має військовий досвід, служив раніше або навчався у військовому виші/на військовій кафедрі;

призовник — не має перерахованого вище досвіду і військової освіти, тому до 25 років не може бути призваний на службу, виключно за власним бажанням.

Основна маса мобілізованих в Україні — це чоловіки від 25 до 60 років, адже раніше мобілізаційний вік було знижено з 27 до 25 років.

Мобілізація в Україні у жовтні 2025 року відбуватиметься без змін, згідно з українським законодавством.

Мобілізація в Україні – кого призивають на військову службу

військовозобов'язаних громадян від 18 до 60 років, з досвідом військової служби або військовою освітою — якщо у них немає відстрочки за станом здоров'я (тобто, ВЛК визнала придатними до служби), або іншого виду відстрочки чи броні;

військовозобов'язаних від 25 до 60 років без досвіду служби, які не мають відстрочки і броні;

військовозобов'язаних, яких раніше зняли з обліку, але повторна ВЛК визнала їх придатними до служби, а також тих, хто раніше мав статус "Обмежено придатний", - оскільки статус скасували, то їх можуть призвати (або звільнити від служби) за рішенням ВЛК.

Також продовжують призивати раніше засуджених. Але в Україні не мобілізують судимих і звинувачених за тяжкі злочини: убивство, викрадення, зґвалтування; та за особливо тяжкі: посягання на територіальну цілісність України, державна зрада, посягання на життя державного чи громадського діяча, диверсія, шпигунство, захоплення заручників, торгівля людьми.

Варто зауважити, що мобілізованих віком 50+ частіше відправляють у частини забезпечення.

Водночас у жовтні продовжать набір на військову службу 60+. Фокус писав, що у вересні запрацював закон про військову службу для тих, кому за 60. Згідно з ним, мобілізувати чоловіків віком 60+ не можуть, але якщо є бажання, то людина може піти служити за контрактом.

Також відомий український журналіст-розслідувач та засновник проєкту Bihus.Info Денис Бігус оголосив про свою мобілізацію до Збройних сил України.