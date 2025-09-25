Мобілізація в Україні: чоловіків віком 25-60 років автоматом поставлять на військовий облік

Усіх чоловіків в Україні віком від 25 до 60 років автоматично поставлять на військовий облік після рішення уряду.

Related video

Кабінет міністрів України спростив процедуру постановки та зняття громадян з військового обліку. Про це повідомило Міністерство оборони України.

"Усі громадяни України чоловічої статі від 25 до 60 років, які не перебували на військовому обліку без законних підстав, будуть поставлені на такий облік автоматично", — заявили чиновники.

Цей крок має знизити кількість ручних операцій і потребу відвідувати територіальні центри комплектування. Окрім цього, автоматизують і зняття з обліку громадян, які досягли граничного віку перебування в запасі.

Керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств та установ зобов'язані робити відповідні відмітки у списках персонального військового обліку протягом 7 днів з моменту досягнення працівником граничного віку.

"Автоматизація військового обліку — ще один крок до створення сучасного електронного ТЦК. Завдяки цифровим інструментам ми усуваємо зайву бюрократію", — упевнений голова Директорату цифрової трансформації Міноборони України Артем Романюков.

Нагадаємо, в Одеській області одна з медичних експертних команд оформляли наявність неіснуючих важких захворювань і оцінювали свої послуги від $3000.

Фокус також писав, як невідомі напали на Калуський районний ТЦК, після чого троє військовозобов'язаних втекли.