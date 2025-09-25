На Одещині керівництво "оновленої МСЕК" заробляло на ухилянтах: деталі

Керівника та двох членів місцевої експертної команди з оцінки повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК) затримано в Одеській області.

Вони оформляли для військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації, безпідставні висновки про нібито наявність важких захворювань, щоб ті отримали групу інвалідності. Послуги оцінювалися від $3000, повідомляє Служба безпеки України.

Правоохоронці встановили, що організатор схеми залучив членів експертної команди — головуючого лікаря-кардіолога та медичну реєстраторку — щоб "штампувати" підроблені документи.

За їхніми "послугами" звернулися щонайменше 50 осіб, які хотіли уникнути призову або списатися з армії.

СБУ затримала членів експертної комісії на гарячому Фото: СБУ

Усіх трьох фігурантів співробітники СБУ затримали в той момент, коли вони отримували чергові хабарі за фейкові медвисновки. Під час обшуку в них знайшли чорнові записи, особові справи призовників і смартфони з доказами.

У схемі брали участь лікар-кардіолог і медичний реєстратор Фото: СБУ

Затриманих узято під варту. Їм висунуто обвинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) і ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та іншим військовим формуванням).

Якщо їхню провину буде доведено, їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Реформа МСЕК в Україні: що відомо

Медико-санітарні експертні комісії (МСЕК) були ліквідовані в Україні після серії гучних корупційних скандалів. Після затримання в жовтні 2024 року правоохоронцями тодішньої голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, РНБО оголосила про реформування цієї структури. Згодом Міністерство охорони здоров'я та Міністерство соціальної політики розповіли про те, як змінюватимуться медкомісії та порядок призначення виплат по інвалідності.

З 1 січня 2025 року замість МСЕК запрацювали експертні команди лікарів-практиків. Вони оцінюють певні критерії для підтвердження інвалідності: наскільки людина здатна до самообслуговування, пересування, орієнтації в просторі, контролю своєї поведінки, комунікації з іншими, навчання та роботи.

За даними МОЗ, на 20 січня було сформовано майже 1 500 експертних команд із 5,6 тисячі лікарів. Вони пройшли навчання, а інформація з МСЕК передана в нові команди.

Центральна МСЕК офіційно припинила існування на початку 2025 року, однак, як з'ясувалося, протиправна діяльність тривала до останніх днів роботи установи.

У серпні цього року правоохоронці оголосили підозру колишньому голові Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ України та ще сімом учасникам організованої групи. Їх викрили на схемі незаконного оформлення інвалідності, яка завдала державі збитків у мільйони гривень.

Нагадаємо, за Тетяну Крупу внесли величезну заставу.