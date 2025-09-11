Скандальна ексголова Хмельницької МСЕК на волі: за Тетяну Крупу внесли 20 млн гривень застави

Адвокати колишньої голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи показали повідомлення про сплату застави. Відомо, що тільки під час обшуків у квартирі лікарки знайшли 6 млн доларів, заховані в тумбочці та валізах.

За колишню керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу внесли заставу. Її адвокати показали правоохоронцям докази про передачу грошей, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"Станом на 11 вересня 2025 року сторона захисту надала прокуратурі підтверджувальні документи щодо внесення в повному обсязі застави за колишнього голову Хмельницької МСЕК, ексдепутата Хмельницької обласної ради", — йдеться в повідомленні.

Прокурори не вказали в тексті імені фігуранта справи, але з огляду на реалії очевидно, що йдеться про скандальну Тетяну Крупу.

У САП нагадали, що 4 вересня суддя Вищого антикорупційного суду змінив запобіжний захід для Крупи на заставу у 20 млн гривень. Цю суму потрібно було внести протягом п'яти днів.

Крупа мала здати всі паспорти для виїзду за кордон із зобов'язанням носити електронний браслет.

Зазначимо, що Тетяна Крупа вийшла на свободу ще 4 вересня, а до ранку 11 вересня заставу досі не внесли. Адвокат ексголови МСЕК Тарас Пошиванюк говорив, що за неї внесли тільки близько 3 млн гривень, а решту грошей внесли раніше.

Держбюро розслідувань раніше повідомляло, що тільки під час обшуків у квартирі Крупи знайшли 6 млн доларів у тумбочці та валізах. У її кабінеті було ще 100 тисяч доларів, а також фальшиві медичні документи і списки військовозобов'язаних із підробленими діагнозами.

Нагадаємо, 7 жовтня минулого року Тетяні Крупі обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці та з альтернативою внесення 500 млн гривень застави.

Син колишньої очільниці Хмельницької МСЕК, ексначальник Головного управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області Олександр Крупа, також мав великі заощадження. Він задекларував за 2024 рік десять земельних ділянок і великі суми готівкою.