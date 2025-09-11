Скандальная экс-глава Хмельницкой МСЭК на свободе: за Татьяну Крупу внесли 20 млн гривен залога

Адвокаты бывшей главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы показали уведомление об уплате залога. Известно, что только во время обысков в квартире врача нашли 6 млн долларов, спрятанные в тумбочке и чемоданах.

За бывшего руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяну Крупу внесли залог. Ее адвокаты показали правоохранителям доказательства о передаче денег, сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"По состоянию на 11 сентября 2025 года сторона защиты предоставила прокуратуре подтверждающие документы о внесении в полном объеме залога за бывшего главу Хмельницкой МСЭК, экс-депутата Хмельницкого областного совета", — говорится в сообщении.

Прокуроры не указали в тексте имени фигуранта дела, но исходя из реалий очевидно, что речь идет о скандальной Татьяне Крупе.

В САП напомнили, что 4 сентября судья Высшего антикоррупционного суда изменил меру пресечения для Крупы на залог в 20 млн гривен. Эту сумму нужно было внести в течение пяти дней.

Крупа должна была сдать все паспорта для выезда за границу с обязательством носить электронный браслет.

Отметим, что Татьяна Крупа вышла на свободу еще 4 сентября, а к утру 11 сентября залог до сих пор не внесли. Адвокат экс-главы МСЭК Тарас Пошиванюк говорил, что за нее внесли только около 3 млн гривен, а остальные деньги внесли ранее.

Госбюро расследований ранее сообщало, что только при обысках в квартире Крупы нашли 6 млн долларов в тумбочке и чемоданах. В ее кабинете было еще 100 тысяч долларов, а также фальшивые медицинские документы и списки военнообязанных с поддельными диагнозами.

Напомним, 7 октября прошлого года Татьяне Крупе избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца и с альтернативой внесения 500 млн гривен залога.

Сын бывшей главы Хмельницкой МСЭК, экс-начальник Главного управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области Александр Крупа, также имел крупные сбережения. Он задекларировал за 2024 год десять земельных участков и крупные суммы наличными.