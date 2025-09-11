Залог до сих пор не внесен: на экс-главу МСЭК Татьяну Крупу надели электронный браслет, — СМИ

Экс-глава Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа сдала свой загранпаспорт, и на нее надели электронный браслет. Несмотря на то, что подозреваемая уже вышла из-под стражи, залог за нее на момент публикации новости в полном объеме все еще не внесли.

Related video

Адвокат бывшей руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяна Выдай рассказала 11 сентября в комментарии "Суспільному", что ее подзащитная сдала загранпаспорт в Главное управление Государственной миграционной службы в Хмельницкой области. В постановлении Высшего антикоррупционного суда говорится, что Крупе нельзя отлучаться из Хмельницкого без разрешения следователя, прокурора или суда и она обязана носить электронное средство контроля.

Кроме того, Татьяна Крупа должна сообщать об изменении места жительства. Меры пресечения будут действовать до 4 ноября 2025 года.

Также решением суда залог был уменьшен с более 500 млн до 20 млн грн. Экс-глава Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа вышла на свободу 4 сентября, и журналисты "Суспільного" отмечают, что по состоянию на утро 11 сентября залог до сих пор не был внесен. Согласно постановлению, его необходимо было внести в пятидневный срок. При этом адвокат Крупы Тарас Пошиванюк заявил "Українським новинам", что не внесено лишь около 3 млн грн, а остальные средства внесли ранее.

Дело Татьяны Крупы: детали

В то время руководительницу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу 4 октября 2024 года разоблачили на коррупции сотрудники Государственного бюро расследований. В ГБР сообщали, что во время обысков в квартире врача нашли 6 млн долларов в тумбочке и чемоданах, а в ее кабинете — 100 тысяч долларов США, фальшивые медицинские документы и списки военнообязанных с поддельными диагнозами.

Крупе было объявлено подозрение в незаконном обогащении. 7 октября суд избрал меру пресечения главе Хмельницкой МСЭК в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 500 млн гривен залога.

Задержанная глава МСЭК Крупа отвергла обвинения и заявила, что найденные в квартире деньги принадлежат другим лицам.