Заставу досі не внесено: на ексголову МСЕК Тетяну Крупу надягли електронний браслет, — ЗМІ

Ексочільниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа здала свій закордонний паспорт, і на неї надягнули електронний браслет. Попри те, що підозрювана вже вийшла з-під варти, заставу за неї на момент публікації новини в повному обсязі все ще не внесли.

Адвокатка колишньої керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Видай розповіла 11 вересня в коментарі "Суспільному", що її підзахисна здала закордонний паспорт до Головного управління Державної міграційної служби у Хмельницькій області. В ухвалі Вищого антикорупційного суду йдеться, що Крупі не можна відлучатися з Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду та вона зобов'язана носити електронний засіб контролю.

Крім того, Тетяна Крупа повинна повідомляти про зміну місця проживання. Запобіжні заходи будуть діяти до 4 листопада 2025 року.

Також рішенням суду заставу було зменшено з понад 500 млн до 20 млн грн. Ексголова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа вийшла на волю 4 вересня, та журналісти "Суспільного" зазначають, що станом на ранок 11 вересня застава досі не була внесена. Згідно з ухвалою, її необхідно було внести в п'ятиденний термін. При цьому адвокат Крупи Тарас Пошиванюк заявив "Українським новинам", що не внесено лише близько 3 млн грн, а решту коштів внесли раніше.

Справа Тетяни Крупи: деталі

На той час керівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу 4 жовтня 2024 року викрили на корупції співробітники Державного бюро розслідувань. В ДБР повідомляли, що під час обшуків у помешканні лікарки знайшли 6 млн доларів у тумбочці і валізах, а в її кабінеті — 100 тисяч доларів США, фальшиві медичні документи та списки військовозобов'язаних із підробленими діагнозами.

Крупі було оголошено підозру в незаконному збагаченні. 7 жовтня суд обрав запобіжний захід голові Хмельницької МСЕК у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 500 млн гривень застави.

Затримана голова МСЕК Крупа відкинула звинувачення та заявила, що знайдені в квартирі гроші належать іншим особам.