Скандальна ексголова Хмельницької МСЕК досі не внесла 20 млн грн застави, але перебуває на волі

Тетяна Крупа зобов'язана носити електронний браслет і залишатися у Хмельницькій області. Але вона так і не внесла 20 мільйонів гривень застави протягом п'яти днів, як її зобов'язав суд.

Тепер прокурор може звернутися до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу Тетяні Крупі, яку викрили на корупційній схемі. Але до тих пір посадовиця перебуватиме на волі, повідомляє Zaxid.

Речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис повідомила, що Тетяна Крупа мала внести кошти максимум 9 вересня. Крупа вийшла на волю 4 вересня одразу після засідання суду й мала пʼять календарних днів для внесення необхідної суми. Проте, оскільки гроші так і не надійшли, прокурор може звернутись до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу.

Тетяна Крупа в залі суду Фото: Скріншот

"Поки Тетяні Крупі не обрали новий запобіжний захід, щодо неї продовжує діяти низка обмежень. Зокрема, підозрювана не може залишати межі Хмельницького, зобовʼязана носити електронний браслет і прибувати за викликом слідчого, прокурора, суду тощо", – зауважила Олеся Чемерис.

Справа Тетяни Крупи – що відомо

У жовтні 2024 року у керівниці обласної МСЕК на Хмельниччині Тетяни Крупи знайшли вдома та на робочому місці готівкою 6 мільйонів доларів. Вона намагалася через вікно викинути дві сумки з 500 тисячами доларів.

У межах викриття правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби. У робочому кабінеті Тетяни Крупи виявили підроблені документи з переліком людей та фіктивними діагнозами.

Посадовицю посадили в СІЗО. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі у вигляді тримання під вартою до 3 грудня із можливістю внесення застави у 500 мільйонів 1528 гривень. За дев'ять місяців сума застави зменшилась до 56 мільйонів 18 тисяч гривень. Загалом за 11 місяців перебування під вартою Тетяні Крупі сім разів зменшували розмір застави, проте лише 4 вересня 2025 року їй дозволили вийти на волю під 20 мільйонів гривень.

На початку квітня 2025 року польські правоохоронці відкрили кримінальну справу проти Тетяни Крупи за фактом легалізації незаконно здобутих грошей. За даними слідства, посадовиця та її сім'я з 29 травня 2022 року до 17 жовтня 2024 року вивозила до Польщі мільйони гривень. Вони продовжили це робити навіть після того, як Тетяна Крупа отримала підозру. НАБУ встановило, що упродовж 2022-2024 років Тетяна Крупа та її сімʼя вивезли за кордон понад 2,9 мільйона доларів та 476 тисяч євро.

Фокус писав про те, що ексголова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа офіційно звільнена з посади в березні 2025. Звільнення відбулось за стандартною процедурою, на яку не вплинуло її перебування під арештом за підозрою у хабарництві.

А центральна МСЕК офіційно припинила існування на початку 2025 року, однак, як з’ясувалося, протиправна діяльність тривала до останніх днів роботи установи.