Скандальна справа МСЕК: екскерівницю Крупу відпустили під заставу у 20 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) замінив тримання під вартою колишній очільниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі. Після 11 місяців ув’язнення їй визначили заставу у 20 мільйонів гривень.

Як повідомляє ВАКС, 4 вересня слідча суддя частково задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, щодо продовження запобіжного заходу екскерівниці МСЕК Хмельницької області Тетяни Крупи. Тримання під вартою їй замінили на заставу в розмірі 20 млн грн.

У ВАКС наголосили, що відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК, строк перебування під вартою на стадії досудового розслідування у справах про тяжкі та особливо тяжкі злочини не може перевищувати 12 місяців. Крупа вже перебуває в ізоляції 11 місяців.

Окрім застави, на підозрювану наклали низку обов’язків. Зокрема, до листопада 2025 року вона має:

з’являтися за викликом слідчого, прокурора чи суду;

не залишати межі Хмельницького без дозволу;

не контактувати з працівниками та відвідувачами обласного центру МСЕК;

повідомляти про зміну місця проживання;

здати документи для виїзду за кордон;

носити електронний браслет.

Справа ексголови МСЕК Тетяни Крупи — деталі

Тетяна Крупа — колишня начальниця Хмельницької МСЕК, про справу якої восени 2024 року розповіло Державне бюро розслідування. Згідно з даними слідчих, посадовиця, як підозрюють, займалась незаконним збагаченням, використовуючи службове становище: оформлення неіснуючих інвалідностей для людей, які хотіли уникнути мобілізації.

У робочому кабінеті Тетяни Крупи правоохоронці знайшли 100 тис. доларів США (4 млн грн), медичні документи з ознаками фальсифікації та списки чоловіків-ухилянтів із вигаданими діагнозами. Під час обшуків удома вилучили 5,24 млн доларів США (210 млн грн), 300 тис. євро (12,6 млн грн), понад 5 млн грн готівкою, коштовності та папери, що можуть свідчити про відмивання коштів через бізнес-структури.

Під час слідчих дій посадовиця намагалася позбутися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки з приблизно 500 тис. доларів США (20 млн грн). Вказані статки не були задекларовані у щорічних звітах чиновниці.

Фокус писав про те, що ексголова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа офіційно звільнена з посади в березні 2025. Звільнення відбулось за стандартною процедурою, на яку не вплинуло її перебування під арештом за підозрою у хабарництві.

Фокус також повідомляв, що син ексголови МСЕК Крупи подав декларацію, у якій фігурували кілька ділянок, авто та мільйонні заощадження.

Нагадаємо, як писав Фокус, Центральна МСЕК офіційно припинила існування на початку 2025 року, однак, як з’ясувалося, протиправна діяльність тривала до останніх днів роботи установи.