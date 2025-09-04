Скандальное дело МСЭК: экс-руководительницу Крупу отпустили под залог в 20 млн грн

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заменил содержание под стражей бывшей руководительнице Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе. После 11 месяцев заключения ей определили залог в 20 миллионов гривен.

Как сообщает ВАКС, 4 сентября следственная судья частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, о продлении меры пресечения экс-руководительнице МСЭК Хмельницкой области Татьяне Крупы. Содержание под стражей ей заменили на залог в размере 20 млн грн.

В ВАКС отметили, что согласно ч. 3 ст. 197 УПК, срок пребывания под стражей на стадии досудебного расследования по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях не может превышать 12 месяцев. Крупа уже находится в изоляции 11 месяцев.

Кроме залога, на подозреваемую наложили ряд обязанностей. В частности, до ноября 2025 года она должна:

появляться по вызову следователя, прокурора или суда;

не покидать пределы Хмельницкого без разрешения;

не контактировать с работниками и посетителями областного центра МСЭК;

сообщать об изменении места жительства;

сдать документы для выезда за границу;

носить электронный браслет.

Дело экс-главы МСЭК Татьяны Крупы — детали

Татьяна Крупа — бывшая начальница Хмельницкой МСЭК, о деле которой осенью 2024 года рассказало Государственное бюро расследования. Согласно данным следователей, чиновница, как подозревают, занималась незаконным обогащением, используя служебное положение: оформление несуществующих инвалидностей для людей, которые хотели избежать мобилизации.

В рабочем кабинете Татьяны Крупы правоохранители нашли 100 тыс. долларов США (4 млн грн), медицинские документы с признаками фальсификации и списки мужчин-уклонистов с вымышленными диагнозами. Во время обысков дома изъяли 5,24 млн долларов США (210 млн грн), 300 тыс. евро (12,6 млн грн), более 5 млн грн наличными, драгоценности и бумаги, которые могут свидетельствовать об отмывании средств через бизнес-структуры.

Во время следственных действий чиновница пыталась избавиться от части денег, выбросив в окно две сумки с примерно 500 тыс. долларов США (20 млн грн). Указанные состояния не были задекларированы в ежегодных отчетах чиновницы.

Фокус писал о том, что экс-глава Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа официально уволена с должности в марте 2025 года. Увольнение состоялось по стандартной процедуре, на которую не повлияло ее пребывание под арестом по подозрению во взяточничестве.

Фокус также сообщал, что сын экс-главы МСЭК Крупы подал декларацию, в которой фигурировали несколько участков, авто и миллионные сбережения.

Напомним, как писал Фокус, Центральная МСЭК официально прекратила существование в начале 2025 года, однако, как выяснилось, противоправная деятельность продолжалась до последних дней работы учреждения.