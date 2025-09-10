Скандальная экс-глава Хмельницкой МСЭК до сих пор не внесла 20 млн грн залога, но находится на свободе

Татьяна Крупа обязана носить электронный браслет и оставаться в Хмельницкой области. Но она так и не внесла 20 миллионов гривен залога в течение пяти дней, как ее обязал суд.

Теперь прокурор может обратиться в суд с ходатайством об изменении меры пресечения Татьяне Крупе, которую уличили в коррупционной схеме. Но до тех пор чиновница будет находиться на свободе, сообщает Zaxid.

Пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис сообщила, что Татьяна Крупа должна была внести средства максимум 9 сентября. Крупа вышла на свободу 4 сентября сразу после заседания суда и имела пять календарных дней для внесения необходимой суммы. Однако, поскольку деньги так и не поступили, прокурор может обратиться в суд с ходатайством об изменении меры пресечения.

Татьяна Крупа в зале суда Фото: Скриншот

"Пока Татьяне Крупе не избрали новую меру пресечения, в отношении нее продолжает действовать ряд ограничений. В частности, подозреваемая не может покидать пределы Хмельницкого, обязана носить электронный браслет и прибывать по вызову следователя, прокурора, суда и т. д.", — отметила Олеся Чемерис.

Дело Татьяны Крупы — что известно

В октябре 2024 года у руководительницы областной МСЭК в Хмельницкой области Татьяны Крупы нашли дома и на рабочем месте наличными 6 миллионов долларов. Она пыталась через окно выбросить две сумки с 500 тысячами долларов.

В рамках разоблачения правоохранители открыли уголовное производство относительно незаконного оформления инвалидности мужчинам, которые пытаются избежать военной службы. В рабочем кабинете Татьяны Крупы обнаружили поддельные документы с перечнем людей и фиктивными диагнозами.

Чиновницу посадили в СИЗО. 7 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Татьяне Крупе в виде содержания под стражей до 3 декабря с возможностью внесения залога в 500 миллионов 1528 гривен. За девять месяцев сумма залога уменьшилась до 56 миллионов 18 тысяч гривен. Всего за 11 месяцев пребывания под стражей Татьяне Крупе семь раз уменьшали размер залога, однако только 4 сентября 2025 года ей позволили выйти на свободу под 20 миллионов гривен.

В начале апреля 2025 года польские правоохранители открыли уголовное дело против Татьяны Крупы по факту легализации незаконно добытых денег. По данным следствия, чиновница и ее семья с 29 мая 2022 года до 17 октября 2024 года вывозила в Польшу миллионы гривен. Они продолжили это делать даже после того, как Татьяна Крупа получила подозрение. НАБУ установило, что в течение 2022-2024 годов Татьяна Крупа и ее семья вывезли за границу более 2,9 миллиона долларов и 476 тысяч евро.

Фокус писал о том, что экс-глава Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа официально уволена с должности в марте 2025 года. Увольнение состоялось по стандартной процедуре, на которую не повлияло ее пребывание под арестом по подозрению во взяточничестве.

А центральная МСЭК официально прекратила существование в начале 2025 года, однако, как выяснилось, противоправная деятельность продолжалась до последних дней работы учреждения.