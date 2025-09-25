В Одесской области руководство "обновленной МСЭК" зарабатывало на уклонистах: детали

Руководитель и два члена местной экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (бывшая МСЭК) задержаны в Одесской области.

Они оформляли для военнообязанных, уклоняющихся от мобилизации, безосновательные выводы о якобы наличии тяжелых заболеваний, чтобы те получили группу инвалидности. Услуги оценивались от $3000, сообщает Служба безопасности Украины.

Правоохранители установили, что организатор схемы привлек членов экспертной команды – председательствующего врача-кардиолога и медицинского регистратора – чтобы "штамповать" поддельные документы.

За их "услугами" обратились не менее 50 человек, которые хотели избежать призыва или списаться из армии.

СБУ задержала членов экспертной комиссии на горячем Фото: СБУ

Всех троих фигурантов сотрудники СБУ задержали в тот момент, когда они получали очередные взятки за фейковые медвыводы. Во время обыска у них нашли черновые записи, личные дела призывников и смартфоны с уликами.

В схеме участвовали врач-кардиолог и медицинский регистратор Фото: СБУ

Задержанные взяты под стражу. Им предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям).

Если их вина будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Реформа МСЭК в Украине: что известно

Медико-санитарные экспертные комиссии (МСЭК) были ликвидированы в Украине после серии громких коррупционных скандалов. После задержания в октябре 2024 года правоохранителями тогдашней главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, СНБО объявил о реформировании этой структуры. Впоследствии Министерство здравоохранения и Министерство социальной политики рассказали о том, как будут меняться медкомиссии и порядок назначения выплат по инвалидности.

С 1 января 2025 года вместо МСЭК заработали экспертные команды врачей-практиков. Они оценивают определенные критерии для подтверждения инвалидности: насколько человек способен к самообслуживанию, передвижению, ориентации в пространства, контролю своего поведения, коммуникации с другими, обучению и работе.

По данным Минздрава, на 20 января было сформировано почти 1 500 экспертных команд из 5,6 тысячи врачей. Они прошли обучение, а информация из МСЭК передана в новые команды.

Центральная МСЭК официально прекратила существование в начале 2025 года, однако, как выяснилось, противоправная деятельность продолжалась до последних дней работы учреждения.

В августе этого года правоохранители объявили подозрение бывшему председателю Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава Украины и еще семерым участникам организованной группы. Их разоблачили на схеме незаконного оформления инвалидности, которая нанесла государству ущерб в миллионы гривен.

Напомним, за Татьяну Крупу внесли огромную заставу.