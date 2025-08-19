Фиктивные инвалидности и пенсии на миллионы: руководство Центральной МСЭК разоблачили на схемах (фото)

Правоохранители объявили подозрение бывшему председателю Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава Украины и еще семерым участникам организованной группы. Их разоблачили на схеме незаконного оформления инвалидности, которая нанесла государству ущерб в миллионы гривен.

Как сообщает Офис генерального прокурора и информирует Национальная полиция, по данным следствия, экс-глава Центральной МСЭК (по информации "Украинской правды", речь идет о Владимире Маруниче) подозревается в организации системной схемы выдачи фиктивных документов. Гражданам, которые не имели законных оснований, оформляли справки об инвалидности, что позволяло получать пенсионные выплаты и избегать мобилизации.

В состав группы, как утверждает следствие, входили заместитель бывшего руководителя МСЭК (ныне адвокат), врач, четверо членов комиссии и семейный врач из Киева. Именно он вносил ложные данные в медицинские документы, а руководство МСЭК легализировало их. Схема действовала даже в январе 2025 года, в последние дни перед ликвидацией ведомства.

Следователи установили, что в 2024-2025 годах фиктивные документы получили по меньшей мере 14 граждан. На основании этих решений Пенсионный фонд выплатил более 2,8 млн грн.

В августе 2025 года полиция провела более десяти одновременных обысков по месту жительства подозреваемых. Правоохранители изъяли документы, печати, электронные носители и другие доказательства. Сейчас подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения для всех участников схемы.

В рамках следствия проверяют другие возможные случаи незаконного оформления инвалидности и круг лиц, которые могли быть причастны к схеме.

Напомним, Центральная МСЭК официально прекратила существование в начале 2025 года, однако, как выяснилось, противоправная деятельность продолжалась до последних дней работы учреждения.

Фокус также сообщал, что сын экс-главы МСЭК Крупы подал декларацию, в которой фигурировали несколько участков, авто и миллионные сбережения.