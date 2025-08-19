Фіктивні інвалідності та пенсії на мільйони: керівництво Центральної МСЕК викрили на схемах (фото)

Правоохоронці оголосили підозру колишньому голові Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ України та ще сімом учасникам організованої групи. Їх викрили на схемі незаконного оформлення інвалідності, що завдала державі збитків у мільйони гривень.

Related video

Як повідомляє Офіс генерального прокурора та інформує Національна поліція, за даними слідства, ексголова Центральної МСЕК (за інформацією "Української правди", йдеться про Володимира Марунича) підозрюється в організації системної схеми видачі фіктивних документів. Громадянам, які не мали законних підстав, оформлювали довідки про інвалідність, що дозволяло отримувати пенсійні виплати та уникати мобілізації..

До складу групи, як стверджує слідство, входили заступниця колишнього керівника МСЕК (нині адвокатка), лікарка, четверо членів комісії та сімейний лікар з Києва. Саме він вносив неправдиві дані у медичні документи, а керівництво МСЕК легалізовувало їх. Схема діяла навіть у січні 2025 року, в останні дні перед ліквідацією відомства.

Слідчі встановили, що у 2024–2025 роках фіктивні документи отримали щонайменше 14 громадян. На підставі цих рішень Пенсійний фонд виплатив понад 2,8 млн грн.

У серпні 2025 року поліція провела понад десять одночасних обшуків за місцем проживання підозрюваних. Правоохоронці вилучили документи, печатки, електронні носії та інші докази. Наразі підготовлено клопотання про обрання запобіжних заходів для всіх учасників схеми.

У межах слідства перевіряють інші можливі випадки незаконного оформлення інвалідності та коло осіб, які могли бути причетні до схеми.

Нагадаємо, Центральна МСЕК офіційно припинила існування на початку 2025 року, однак, як з’ясувалося, протиправна діяльність тривала до останніх днів роботи установи.

Фокус також повідомляв, що син ексголови МСЕК Крупи подав декларацію, у якій фігурували кілька ділянок, авто та мільйонні заощадження.