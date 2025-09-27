В Украине разработают контракты с денежным вознаграждением для мобилизованных, — нардеп (видео)

Сейчас в Украине разрабатывают несколько концепций, которые должны улучшить мобилизационные процессы. Одна из таких, как отмечает нардеп Роман Костенко, предусматривает подписание мобилизованным контракта с определенным денежным "мотивационным" вознаграждением.

Related video

"Мы помним, что президент заявил, что будет нас приоритет — контрактная армия, и будут склонять тех же мобилизованных подписывать контракты", — сказал нардеп в интервью "Говорит Большой Львов".

Костенко заявил, что мобилизованным будут предлагать подписать контракт с дополнительными выплатами.

Точную сумму Костенко не назвал, сказав, что "там идет речь или о миллионе, или о двух", которые будут распределяться на весь срок контракта. Эта сумма также будет добавляться к заработной плате, которую получает военный, в зависимости от должности.

"Я не буду сейчас говорить, потому что это решение концептуально есть, но не финализировано... Ты подписываешь контракт минимум на два года... Тебе ее (сумму — ред.) разбрасывают на эти месяцы службы, на которые ты подписал (контракт — ред.), например, на 24 месяца. Тебе не сразу дают два миллиона — их делят на 24 месяца, и ты к своей зарплате каждый месяц получишь плюс как мотивацию", — уточнил Роман Костенко.

Роман Костенко сообщил, о денежном поощрении для мобилизованных

По его словам, в целом рассматривается концепция повышения денежных выплат только для контрактников, не для всех мобилизованных, а также установление четких сроков службы для контрактников.

Напомним, правительство автоматически поставило на воинский учет всех мужчин 25-60 лет, которые до сих пор не находились в реестре. Теперь они могут получить штрафы за нарушение правил учета и проверить свои данные через приложение "Резерв+".

А основатель Bihus.Info Денис Бигус сообщил, что его мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины.