Сколько людей мобилизуют в Украине ежемесячно: в Раде назвали число (видео)

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки и рекрутинговые центры ежемесячно мобилизуют в Украине до 30 тысяч граждан. По словам нардепа Вениславского, процессы идут "без резких перепадов".

О темпах мобилизации в Украине народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал в интервью Media Center Ukraine 1 октября. Он отметил, что точными данными по этому вопросу владеют представители Вооруженных сил, Генерального штаба и Министерства обороны Украины.

Нардеп Вениславский рассказал о ходе мобилизации в Украине. На видео с 16:50.

"По моей информации, которая есть и в комитете, которая по большому счету обнародуется и президентом, мобилизационные процессы продолжаются примерно на одном уровне. До 30 тысяч ежемесячно граждан Украины прибывают на военную службу совокупно и по мобилизации, и по рекрутингу", — сказал Вениславский.

По его словам, мобилизация в Украине "проходит планомерно", без резких перепадов в количестве или иных аспектах.

По вопросу демобилизации народный депутат ответил, что Верховная Рада не получала ни предложений, ни запросов от Генерального штаба ВСУ или Министерства обороны.

"По всем тем вопросам, которые обсуждались, о которых дискутировали — мы законодательную основу обеспечили", — заверил Федор Вениславский.

Напомним, 27 сентября нардеп Роман Костенко заявил, что в Украине сейчас разрабатывают контракты с денежным вознаграждением для мобилизованных. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский назвал приоритетным создание контрактной армии.

25 сентября в Министерстве обороны Украины сообщали, что мужчины в возрасте 25-60 лет, которые без законных оснований не были на воинском учете, будут поставлены на него автоматически без необходимости посещения территориальных центров комплектования и социальной поддержки.