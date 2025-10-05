Мобилизация в Украине: в ТЦК будут вызывать тех мужчин, которые ходили на выборы, — Тимочко

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко считает, что именно Реестр избирателей является одним из инструментов точной информации о гражданах призывного возраста. Он убежден, что это будет способствовать работе мобилизационных органов на местах.

По мнению военного, именно Реестр избирателей является самым полным и точным из всех имеющихся в стране, рассказал Тимочко в комментарии для ТСН.

По его словам, эффективность мобилизации должна опираться на соответствующие информационные базы. Это нужно для того, чтобы понимать "с кем работать и понимать то, кто эти люди".

"Поэтому и получается информация из разных реестров. У нас наиболее точный и полный — Реестр избирателей. Он чаще всего обновлялся. Как минимум — до войны. Это нормальный процесс, это будет помогать быстрее действовать на местах", — пояснил Тимочко.

Также военный говорит, что сейчас мобилизация в Украине происходит в соответствии с возможностями. В то же время председатель Совета резервистов Сухопутных сил говорит, что сейчас ВСУ имеют проблему с недостаточным количеством мобилизованных.

"Конечно, у нас есть недостаток личного состава. Этого никто не скрывает. Но нам нужно держать баланс между мобилизацией и возможностью функционировать экономике", — резюмирует Тимочко.

Ранее Фокус рассказывал, что мужчины от 25 до 60 лет автоматически станут военнообязанными. Теперь все данные украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет появятся в Реестре, а идти в ТЦК или проходить военно-врачебную комиссию теперь не нужно.

Впоследствии стало известно, сколько людей мобилизуют в Украине ежемесячно. По словам нардепа Федора Вениславского, сейчас процессы идут "без резких перепадов".