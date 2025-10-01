ВВК не нужна: мужчины в возрасте от 25 до 60 лет автоматом станут военнообязанными, — нардеп

Данные всех украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет появятся в Реестре военнообязанных. Идти в ТЦК или проходить военно-врачебную комиссию теперь не нужно.

Related video

Кабинет министров Украины изменил порядок ведения воинского учета в Украине: мужчин в возрасте от 25 до 60 лет автоматом внесут в Реестр военнообязанных. Об этом сообщил Народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Данные возьмут из других государственных систем. Мужчин поставят на учет без медосмотра, то есть без направления на военно-врачебную комиссию.

Не подлежат учету отбывающие наказание или проходящие лечение принудительно.

"Парни, которым исполняется 17 лет, должны встать на учет призывников с 1 января по 31 июля", — добавил нардеп.

Власти ранее уверяли, что автоматическая постановка мужчин на воинский учет снизит число ручных операций. Также уйдет потребность посещать ТЦК.

Напомним, ведущий телемарафона на канале ICTV Вадим Карпьяк мобилизовался в восьмой корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В Украине военкоматы и рекрутинговые центры каждый месяц мобилизуют до 30 тысяч человек. В Раде уверяют, что мобилизация "идет без резких перепадов".