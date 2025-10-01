Оставил телеэфир и мобилизовался: ведущий Вадим Карпьяк присоединился к ДШВ ВСУ

На телеканале ICTV ведущий телемарафона объявил о завершении журналистской деятельности. Он присоединится к восьмому корпусу Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Как сообщил Вадим Карпьяк, он завершает работу в эфире.

"Сегодня был мой последний день, как ведущего разговорных студий Единых Новостей", — заявил он.

"Я мобилизуюсь. Люблю своих детей и не хочу передавать эту войну им в наследство", — пояснил Карпьяк. Он добавил, что разделил обязанности с женой: ее ответственность — уход за детьми, а его — служба в силах обороны.

Журналист выразил убеждение относительно личной ответственности.

"Если мы стремимся ее закончить, то каждый должен брать на себя ответственность", — подчеркнул он.

Сообщение Вадима Карпьяка в сети Facebook Фото: Скриншот

Карпьяк упомянул о необходимости подкрепления для армии.

"Я сотни раз повторял в эфире, что армии не хватает людей. Пришло время самому стать одним из них", — отметил ведущий.

Он также процитировал жизненное правило.

"Потому что как сказал мне один умный человек: надо жить так, как проповедуешь", — добавил Карпьяк.

Журналист рассказал о своем выборе военного формирования.

"Поэтому я мобилизуюсь в 8 корпус Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины", — сообщил он в телеэфире.

Карпьяк объяснил свое решение опытом сотрудничества.

"Мы на ICTV много и плодотворно сотрудничали с ними. Я видел этих воинов в деле и горжусь, что смогу присоединиться к их рядам", — отметил он.

Сейчас ведущий завершает гражданские дела. После этого его ждут стандартные процедуры.

"А потом вперед на ВВК, БЗВП и...", — добавил журналист.

Вадим Карпьяк является ведущим телемарафона на канале ICTV. С 2019 года он вел авторскую программу "О законе и благодати".

В июне 2022 года журналист получил орден "За заслуги" III степени. Награда была вручена за вклад в развитие украинской журналистики и освещение событий полномасштабного вторжения.

Напомним, что в 2024 году телеведущий Орест Дрималовский также объявил о мобилизации во время прямого эфира. Он служил в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде в Донецкой области. В августе 2025 года Дрималовский стал спикером Министерства обороны Украины. Он был награжден медалью "Крест Доблести" за исключительную службу.

