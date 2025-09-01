Ведущий Соломка после отдыха в Испании озвучил причину исключения с воинского учета

Популярный телеведущий впервые публично рассказал о серьезных проблемах со здоровьем, которые стали причиной его снятия с воинского учета. В свое время этот вопрос вызвал большой общественный интерес, поскольку шоумен хвастался в социальных сетях своим "новым телом" на отдыхе в Испании.

В разговоре с журналисткой Мирославой Мандзюк телеведущий Вячеслав Соломка впервые подробно объяснил обстоятельства своего снятия от службы в ВСУ.

"Мой диагноз — новообразование головного мозга. Это один из диагнозов, который у меня есть. Я думаю, что этого достаточно, чтобы понять, что это является уважительной причиной, почему меня исключили с воинского учета", — признался он.

Болезнь Вячеслав Соломка

Телеведущий сообщил, что болезнь была обнаружена еще в 2017 году, с тех пор он постоянно находится под медицинским наблюдением. "Я сижу на терапии... Утром и вечером принимаю препараты, без которых я не могу жить, и эти препараты в соответствии с медицинскими протоколами мне выдает бесплатно государство", — подчеркнул ведущий.

Несмотря на тяжелый диагноз, он продолжает активную профессиональную деятельность.

Обвинения в сети

Соломка раскрыл свой диагноз после того, как в сети его обвинили во взятке ТЦК или во время ВЛК, чтобы получить отсрочку. Эти слухи подогревал и сам телеведущий, хвастаясь подтянутым торсом на отдыхе в Испании. Многие из интернет-пользователей восприняли это как издевательство.

Вячеслав Соломка рассказал о своем диагнозе Фото: Instagram

Вячеслав Соломка — выпускник Киевского национального университета театра, кинематографии и телевидения имени Карпенко-Карого. Прославился благодаря работе в ведущих телепроектах страны, в частности на "Подъеме" ("Новый канал"), "Утренние круассаны" на ("ТВі") и "Утро с Украиной" ("Украина").

