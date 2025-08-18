Анатолий Анатолич осудил "защитников русского языка в Украине": как отреагировали люди

Анатолий Анатолич призвал перестать общаться на русском языке в Украине, ведь Путин не раз использовал аргумент языка в своих заявлениях. В то же время ведущему напомнили, что он еще недавно также общался на русском, а сейчас "хайпует".

Related video

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич написал сообщение в Threads, в котором осудил всех "защитников русского языка в Украине". Он опубликовал картинку из медиа, где пишет заголовок новости "Донбасс, русский — государственный и неприкосновенность РПЦ: Reuters обнародовали требования Путина по мирному соглашению". Он обратился к русскоязычным украинцам и написал, что "их интересы защищает сам Путин".

"Защитники русского языка в Украине должны быть довольны. Ваши интересы защищает сам Путин. Поздравляю. А знаете как легко бы решился языковой вопрос? Очень просто — если бы никто на нем не разговаривал. О РПЦ молчу", — говорится в заметке.

Анатолий Анатолич написал сообщение в Threads Фото: скриншот

Реакция пользователей Threads

На его сообщение отреагировали немало людей. В частности, один пользователь напомнил Анатолию, что они общались на русском во время полномасштабной войны, и призвал его не хайповать.

"Анатолий, мы с вами лично общались на русском в кафе, когда уже была полномасштабная. Не хайпуйте. С кумой Лободой тоже на украинском общаетесь?", — написал пользователь с никнеймом mrktngme.

Анатолию напомнили, что он общался на русском Фото: скриншот

Другие писали также такие комментарии:

"Анатолич, очень жаль, шо ты так скатился... хайпуешь уже на всякой х*йне... все мы знаем, шо ты любишь на русском поп**деть"

"Анатолич, вроде умный, а ведется на манипуляции х-ла"

"На каком языке интервью брались до полномасштабки, напомните?"

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Анатолий Анатолич раскритиковал белорусского певца Макса Коржа, который на концерте в Польше призвал остановить войну.

Ряд украинских медийных деятелей продолжает разговаривать и создавать контент на русском языке. Ведущий Анатолич отреагировал на поступки некоторых звезд.

Кроме того, Лобода неожиданно сделала замечание русскоязычным украинцам.