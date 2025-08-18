Анатолій Анатоліч засудив "захисників російської мови в Україні": як відреагували люди

Анатолій Анатоліч закликав перестати спілкуватись російською мовою в Україні, адже Путін не раз використовував аргумент мови у своїх заявах. Водночас ведучому нагадали, що він ще недавно також спілкувався російською, а зараз "хайпує".

Український телеведучий Анатолій Анатоліч написав допис у Threads, в якому засудив усіх "захисників російської мови в Україні". Він опублікував картинку з медіа, де пише заголовок новини "Донбас, російська — державна та недоторканність РПЦ: Reuters оприлюднили вимоги Путіна щодо мирної угоди". Він звернувся до російськомовних українців та написав, що "їхні інтереси захищає сам Путін".

"Захисники російської мови в Україні мають бути задоволені. Ваші інтереси захищає сам Путін. Вітаю. А знаєте як легко б вирішилося мовне питання? Дуже просто — якби ніхто нею не розмовляв. Про РПЦ мовчу", — йдеться у дописі.

Анатолій Анатоліч написав допис у Threads Фото: скриншот

Реакція користувачів Threads

На його допис відреагували чимало людей. Зокрема, один користувач нагадав Анатолію, що вони спілкувались російською під час повномасштабної війни, і закликав його не хайпувати.

"Анатолій, ми з вами особисто спілкувалися російською в кафе, коли вже була повномасштабна. Не хайпуйте. З кумою Лободою теж українською спілкуєтесь?", — написав користувач з нікнеймом mrktngme.

Анатолію нагадали, що він спілкувався російською Фото: скриншот

Інші писали також такі коментарі:

"Анатоліч, дуже шкода, шо ти так скотився… хайпуєш вже на всякій х*йні… всі ми знаєм, шо ти любиш російською поп**діти"

"Анатоліч, наче розумний, а ведеться на маніпуляції х-ла"

"Якою мовою інтерв'ю брались до повномасштабки, нагадайте?"

