Анатолій Анатоліч "розніс" білоруса Макса Коржа, на концерт якого прийшли українці (відео)

Український телеведучий Анатолій Анатоліч розкритикував білоруського співака Макса Коржа, який на концерті в Польщі закликав зупинити війну, проте не уточнив, до кого саме він звертається.

В Instagram шоумен пояснив своє нерозуміння "антивоєнної" позиції артиста, на концерт якого у Варшаві прийшло чимало українців. Білорус кричав зі сцени: "зупини війну".

Анатолій Анатоліч "розніс" Макса Коржа

"До кого звертається Макс Корж, як ви думаєте? Може, до Барака Обами, може, до Саддама Хусейна, може, це він про війну з Палестиною, може, до Нетаньяху, може, я не знаю, до Джо Байдена звертається? До кого він звертається? Може, до Володимира Зеленського він звертається: "зупиніть війну"? До кого він, бл**а, звертається?" — риторично запитав журналіст.

Анатоліч додав, що Корж досі не висловив прямо свою позицію щодо війни в Україні і не визнав Росію країною-терористом.

"Розумієте, Макс Корж, як і ця вся пацанська романтика, як Баста, який був суперпопулярним в Україні… Усе це виявилося абсолютною пустушкою, у якої навіть не вистачає яєць назвати війну війною і винуватців цієї війни. А якщо запитати росіян на вулиці, чи хочуть вони зупинити війну, вони всі скажуть: "Так, ми хочемо зупинити війну, але для цього нам треба вбивати українців". Тобто вони всі проти війни, як Макс Корж, але для цього треба вбивати нас. Ось це — Макс Корж", — додав шоумен.

Втім, у коментарях зібралися прихильники білоруса та почали його активно захищати:

"Не рівняйте Макса Коржа, який написав пісню "Свой дом", переїхав в Європу і кричить на стадіоні "Останови **йну" (його фанати знають його позицію і знають кому він це адресує) і Басту який жодного слова не сказав про **йну і сидить далі в рашке і підтримує режим".

"От, що поганого, що він кричить проти війни????".

"Я не його фанатка, але він з початку з нами. І пісню написав на початку війни".

