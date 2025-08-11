Скандальний блогер Волошин закрутив роман з моделлю OnlyFans – хто вона (фото)

Український блогер Олександр Волошин, який виїхав з України, вперше публічно підтвердив нові стосунки через два роки після розлучення. Його обраницею стала блогерка та модель OnlyFans Аліна Миронець, з якою він нещодавно з’явився на публіці.

Олександр Волошин довгий час не коментував своє особисте життя після розлучення з співачкою Анною Трінчер, але днями вперше вийшов у світ із новою партнеркою. Обраницею блогера стала Аліна Миронець — блогерка та модель платформи OnlyFans, про це стало відомо з його сторінки в Instagram.

За словами Волошина, він зустрів Аліну в момент, коли був готовий змиритися з тим, що залишиться сам. Його підкупило те, що у них схожий життєвий досвід і навіть страхи.

"З'явилась людина, яка пройшла те саме, що пройшов і я. Людина, в якої майже ті самі страхи, що й у мене. Я не хотів розказувати, але не можу. І вам може здатись, що я закохався в зовнішність, але… Знали б ви, що у цієї людини всередині…" — поділився блогер.

Він зізнався, що кохана щодня вчить його любити себе, цінувати життя та залишатися собою.

Волошин і його нова обраниця Аліна Миронець Фото: Instagram

Пара вперше з’явилася разом на концерті білоруського виконавця Макса Коржа, через що зіткнулася з критикою. Дехто дорікнув їм тим, що артист виконує пісні російською та популярний у РФ. Сам Волошин переконаний, що оцінювати людину лише за мовою чи паспортом — неправильно.

Волошин вважає, що Корж не заслуговує на хейт Фото: Instagram

Хоча Макс Корж публічно засудив війну в Україні у 2022 році, на його офіційному сайті досі вказані анонси концертів у кількох російських містах, дати яких поки не уточнені.

