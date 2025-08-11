Скандальный блогер Волошин закрутил роман с моделью OnlyFans — кто она (фото)

Украинский блогер Александр Волошин, который уехал из Украины, впервые публично подтвердил новые отношения через два года после развода. Его избранницей стала блогер и модель OnlyFans Алина Миронец, с которой он недавно появился на публике.

Александр Волошин долгое время не комментировал свою личную жизнь после развода с певицей Анной Тринчер, но на днях впервые вышел в свет с новой партнершей. Избранницей блогера стала Алина Миронец — блогер и модель платформы OnlyFans, об этом стало известно с его страницы в Instagram.

По словам Волошина, он встретил Алину в момент, когда был готов смириться с тем, что останется один. Его подкупило то, что у них похожий жизненный опыт и даже страхи.

"Появился человек, который прошел то же, что прошел и я. Человек, у которого почти те же страхи, что и у меня. Я не хотел рассказывать, но не могу. И вам может показаться, что я влюбился во внешность, но... Знали бы вы, что у этого человека внутри..." — поделился блогер.

Он признался, что любимая ежедневно учит его любить себя, ценить жизнь и оставаться собой.

Волошин и его новая избранница Алина Миронец Фото: Instagram

Пара впервые появилась вместе на концерте белорусского исполнителя Макса Коржа, из-за чего столкнулась с критикой. Некоторые упрекнули их в том, что артист исполняет песни на русском и популярен в РФ. Сам Волошин убежден, что оценивать человека только по языку или паспорту — неправильно.

Волошин считает, что Корж не заслуживает хейта Фото: Instagram

Хотя Макс Корж публично осудил войну в Украине в 2022 году, на его официальном сайте до сих пор указаны анонсы концертов в нескольких российских городах, даты которых пока не уточнены.

