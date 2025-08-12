Анатолий Анатолич "разнес" белоруса Макса Коржа, на концерт которого пришли украинцы (видео)

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич раскритиковал белорусского певца Макса Коржа, который на концерте в Польше призвал остановить войну, однако не уточнил, к кому именно он обращается.

Related video

В Instagram шоумен объяснил свое непонимание "антивоенной" позиции артиста, на концерт которого в Варшаве пришло немало украинцев. Белорус кричал со сцены: "останови войну".

Анатолий Анатолич "разнес" Макса Коржа

"К кому обращается Макс Корж, как вы думаете? Может, к Бараку Обаме, может, к Саддаму Хусейну, может, это он про войну с Палестиной, может, к Нетаньяху, может, я не знаю, к Джо Байдену обращается? К кому он обращается? Может, к Владимиру Зеленскому он обращается: "остановите войну"? К кому он, бл**а, обращается?" — риторически спросил журналист.

Анатолич добавил, что Корж до сих пор не высказал прямо свою позицию относительно войны в Украине и не признал Россию страной-террористом.

"Понимаете, Макс Корж, как и эта вся пацанская романтика, как Баста, который был суперпопулярным в Украине... Все это оказалось абсолютной пустышкой, у которой даже не хватает яиц назвать войну войной и виновников этой войны. А если спросить россиян на улице, хотят ли они остановить войну, они все скажут: "Да, мы хотим остановить войну, но для этого нам надо убивать украинцев". То есть они все против войны, как Макс Корж, но для этого надо убивать нас. Вот это — Макс Корж", — добавил шоумен.

Впрочем, в комментариях собрались сторонники белоруса и начали его активно защищать:

"Не равняйте Макса Коржа, который написал песню "Свой дом", переехал в Европу и кричит на стадионе "Останови **йну" (его фанаты знают его позицию и знают кому он это адресует) и Басту который ни одного слова не сказал про **йну и сидит дальше в рашке и поддерживает режим".

"Вот, что плохого, что он кричит против войны????".

"Я не его фанатка, но он с начала с нами. И песню написал в начале войны".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Несколько украинцев принесли красно-черные флаги ОУН-УПА на концерт Макса Коржа в Варшаве, чем вызвали большое возмущение поляков.

Беглый блогер Александр Волошин пришел со своей новой девушкой на концерт белоруса в Польше.

Кроме того, поэт Юрий Рыбчинский вспомнил, что Таисию Повалий, которая поддерживает Россию в войне, удалось "купить" за миллион долларов.