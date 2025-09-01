Ведучий Соломка після відпочинку в Іспанії озвучив причину виключення з військового обліку

Популярний телеведучий вперше публічно розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям, які стали причиною його звільнення з військового обліку. Свого часу це питання викликало неабияких суспільний інтерес, оскільки шоумен хизувався у соціальних мережах своїм "новим тілом" на відпочинку в Іспанії.

У розмові з журналісткою Мирославою Мандзюк телеведучий В'ячеслав Соломка вперше детально пояснив обставини свого звільнення від служби в ЗСУ.

"Мій діагноз — новоутворення головного мозку. Це один із діагнозів, який у мене є. Я думаю, що цього достатньо, аби зрозуміти, що це є поважною причиною, чому мене виключили з військового обліку", — зізнався він.

Хвороба В'ячеслав Соломка

Телеведучий повідомив, що хворобу було виявлено ще у 2017 році, відтоді він постійно перебуває під медичним наглядом. "Я сиджу на терапії… Вранці та ввечері приймаю препарати, без яких я не можу жити, і ці препарати відповідно до медичних протоколів мені видає безплатно держава", — підкреслив ведучий.

Попри важкий діагноз, він продовжує активну професійну діяльність.

Звинувачення у мережі

Соломка розкрив свій діагноз після того, як в мережі його звинуватили у хабарі ТЦК або під час ВЛК, щоб отримати відстрочку. Ці чутки підігрівав й сам телеведучий, хизуючись підтягнутим торсом на відпочинку в Іспанії. Багато хто з інтернет-користувачів сприйняв це як знущання.

В'ячеслав Соломка розповів про свій діагноз Фото: Instagram

В'ячеслав Соломка — випускник Київського національного університету театру, кінематографії й телебачення імені Карпенка-Карого. Здобув популярність завдяки роботі в провідних телепроєктах країни, зокрема на "Підйомі" ("Новий канал"), "Ранкові круасани" на ("ТВі") та "Ранок з Україною" ("Україна").

