Ведуча Вітвіцька пояснила, чому її чоловік суддя-воїн замість фронту відпочиває у Карпатах

Телеведуча Соломія Вітвіцька публічно прокоментувала, як так сталося, що її чоловік — чинний суддя, який пішов воювати, — регулярно відпочиває на різних курортах у Карпатах, а також поблизу столиці.

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Зірка телеканалу "1+1" дала велике інтерв’ю блогерці Аліні Доротюк, відповівши на цілу низку незручних питань. Зокрема, про купівлю квартири під час війни та відбудову "Охматдиту".

Ведуча авторського YouTube-каналу поцікавилась у Соломії, завдяки чому її коханого так часто відпускають зі служби в глибокий тил, адже так щастить далеко не всім.

"Ти періодично виставляєш світлини, як в Буковелі ви відпочиваєте, за Київ їздите. Складається враження, що твій чоловік не на передовій, а десь з тобою відпочиває частіше, ніж відпускають інших чоловіків", — запитала Аліна.

Телеведуча спершу здивувалася, почувши це, а потім пояснила досить лаконічно: "У всіх військових є відпустка — 30 днів".

Не всі військові відпочивають

Доротюк заперечила, мовляв, відпускають далеко не всіх й не завжди. Часто це раз на рік — і лише на кілька днів у межах країни.

"Олексу теж не відпускають за кордон, бо він ще й чинний суддя, тому він не може виїжджати. Він пройшов свій шлях — від солдата до капітана. Був у всіх гарячих точках — служив під Бахмутом, Кураховим. У кінці минулого року перевівся у Київ. Спочатку це була посада щодо захисту прав військовослужбовців, зараз це інше направлення. Не можу називати. Але відпустки законні, вони бралися офіційно", — пояснила Соломія.

Соломія Вітвіцька зі своїм коханим Фото: Instagram

Публікація світлин

Доротюк все ж зауважила, що публікація фото з відпочинку є дуже болючою темою для інших жінок, які фактично не бачать своїх коханих, бо їх взагалі не відпускають з фронту. "А от ти мені скажи, хто ще в країні гідний того, щоб відпочивати у Буковелі, як не військові?" — поцікавилась Вітвіцька.

Ведуча сказала, що повністю з нею погоджується, але озвучує питання від глядачів.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Соломія Вітвіцька потрапила в ДТП. Мікроавтобус Chevrolet, в якому знаходилася телеведуча, влетів під самоскид, який різко загальмував перед ним.

46-річна телеведуча Василіса Фролова вийшла заміж. Вона довго приховувала свій роман з відомим продюсером і дуже мало говорила про особисте життя.

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