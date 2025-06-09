"Не можеш ходити": у відомої української телеведучої виявили онкологію (фото)

38-річна українська телеведуча Світлана Рижук виїхала за кордон, аби лікувати онкологію, про яку дізналася в травні 2024 року. За медичні процедури доводиться платити близько 5-10 тисяч євро на місяць.

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Про це зірка екрану розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Світлана зізналася, що рік тому їй діагностували онкологічне захворювання — рак молочної залози. Тоді жінка стала часто почувати себе втомленою, тому вирішила перевіритись. Наразі вона живе та лікується в Берліні.

"Рік тому у травні я дізналася про свій онкодіагноз і почала лікування. Але лише через рік ми переїхали до Берліна шукати нові методи. У мене зараз онкологія молочної залози з метастазами в печінку й кістки. Лікарі говорять різне. В Україні казали, що вилікують і я буду жити довго та щасливо. Лікарі більш практичні в Німеччині говорять, що це на все життя", — сказала телеведуча, яка родом з Луцька.

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Світлана Рижук Фото: svitlanaryzhuk/Instagram

Рижук також зізналася, що щотижня отримує хіміотерапію, проте має такі побічні ефекти від неї.

"Є перерва тиждень-два, коли ти відпочиваєш і оговтуєшся. І потім знову. Дуже пересихають слизові, німіють пальці рук і ніг. Іноді важко ходити – дуже швидко настає втома. На сонці взагалі неможливо перебувати. Але морально я почуваюся набагато краще, ніж до встановлення діагнозу. Найстрашніше — це коли ти не можеш ходити після великої дози хіміотерапії. Ти просто не можеш встати, немає сил стояти. Але лікар мені потрохи дає хімії та я встигаю відходити", — зазначила зірка "Нового каналу".

Світлана також пригадала, як готувала доньку до того, що їй потрібне лікування.

"Вона знала заздалегідь, що ми їдемо в Берлін лікувати маму. За випадіння волосся я її готувала цілий місяць, але вона все одно плакала. Але я пояснила, що все буде добре", — розповіла телеведуча.

Світлана Рижук Фото: svitlanaryzhuk/Instagram

Хто така Світлана Рижук

Світлана Рижук — українська телеведуча, журналістка та модель, відома насамперед як ведуча ранкового шоу "Підйом" та програми "Погода" на "Новому каналі".

Народилася зірка екрану 10 червня 1986 року у Луцьку, де й почала свою справу незадовго до встановлення діагнозу. Світлана відкрила школу риторики.

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