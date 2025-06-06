"Обговорили стійкість стін в домі": Олена Кравець розповіла, як провела ніч в укритті під час атаки Києва

Українська телеведуча та акторка Олена Кравець поділилася, як провела ніч на 6 червня під час масованої ракетної атаки на Київ. Вона розповіла, що разом із донькою Катею спустилася в укриття.

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Про це Олена Кравець розповіла в своєму Instagram.

Олена Кравець повідомила, що у підвалі також перебували й інші мешканці їхнього будинку. Попри напружену ситуацію, Олена намагалася не піддаватися паніці й не втрачати дарма часу — протягом кількох годин у сховищі вони з сусідами обговорювали важливі теми.

"Справи такі. Провели нічний тригодинний тімбілдинг на першому поверсі з сусідами, дітьми та песиками. Обговорили стійкість стін в домі, американський політикум, „Павутину“, подякували ППО. Розрулили низку питань з сусідського чату. Консьєржка солодко спала. Позаздрили. Наступного разу вирішили накривати стіл. Але хай його краще не буде", — написала Олена Кравець.

Олена Кравець була в укритті під час атаки 6 червня Фото: Instagram/ lennykravets

Водночас її молодший син, 8-річний Іван, був не з ними — хлопчик залишився ночувати у друга. Та навіть під звуки обстрілів діти не втратили настрою: влаштували собі нічний перекус і знайшли, чим розважитися в укритті.

Удар РФ по Києву 6 червня: що відомо

Нагадаємо, Фокус писав про удар РФ, який відбувся в ніч з 5 на 6 червня. Як повідомили українці у соцмережах, а потім підтвердили військові адміністрації, вибухало у Києві, Кременчуку, Тернополі, Луцьку. У Києві загинуло троє людей — це рятувальники, які кинулись допомагати людям під час російського удару. Ще дев'ять рятувальників отримали поранення, повідомили у ДСНС.

Також, 6 червня з'явились відео із Солом'янського району Києва, на яких показали стан квартири після удару ЗС РФ.