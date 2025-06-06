"Обсудили устойчивость стен в доме": Елена Кравец рассказала, как провела ночь в укрытии во время атаки Киева

Украинская телеведущая и актриса Елена Кравец поделилась, как провела ночь на 6 июня во время массированной ракетной атаки на Киев. Она рассказала, что вместе с дочкой Катей спустилась в укрытие.

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Об этом Елена Кравец рассказала в своем Instagram.

Елена Кравец сообщила, что в подвале также находились и другие жители их дома. Несмотря на напряженную ситуацию, Елена старалась не поддаваться панике и не терять зря времени — в течение нескольких часов в хранилище они с соседями обсуждали важные темы.

"Дела такие. Провели ночной трехчасовой тимбилдинг на первом этаже с соседями, детьми и собачками. Обсудили устойчивость стен в доме, американский политикум, "Паутину", поблагодарили ПВО. Разрулили ряд вопросов из соседского чата. Консьержка сладко спала. Позавидовали. В следующий раз решили накрывать стол. Но пусть его лучше не будет", — написала Елена Кравец.

Елена Кравец была в укрытии во время атаки 6 июня Фото: Instagram/ lennykravets

В то же время ее младший сын, 8-летний Иван, был не с ними — мальчик остался ночевать у друга. Но даже под звуки обстрелов дети не потеряли настроения: устроили себе ночной перекус и нашли, чем развлечься в укрытии.

Удар РФ по Киеву 6 июня: что известно

Напомним, Фокус писал об ударе РФ, который состоялся в ночь с 5 на 6 июня. Как сообщили украинцы в соцсетях, а затем подтвердили военные администрации, взрывалось в Киеве, Кременчуге, Тернополе, Луцке. В Киеве погибли три человека — это спасатели, которые бросились помогать людям во время российского удара. Еще девять спасателей получили ранения, сообщили в ГСЧС.

Также, 6 июня появились видео из Соломенского района Киева, на которых показали состояние квартиры после удара ВС РФ.