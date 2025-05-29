Катя Осадча заявила, що "хлопці мають воювати": українці нагадали, де її старший син

Українська телеведуча Катя Осадча опинилася в центрі скандалу після своїх слів про матерів, які вивозять дітей-підлітків з України під час війни. У соцмережах її заяву назвали лицемірною, адже старший син знаменитості мешкає в США.

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Такий коментар зірка "Світського життя" дала для Новини.LIVE.

Катя Осадча

Зокрема, Осадча в розмові з журналісткою поділилася своєю позицією щодо того, чому українські батьки вивозять дітей за кордон.

"Ми всі живемо в Україні весь час війни і, на жаль, звикли до небезпеки. А от до невизначеності звикнути складніше. Тому дітям потрібно давати уявлення, де вони потрібні. Маємо розмовляти з ними, мовляв, а ти можеш отримати ось таку освіту, таку-то зарплатню, таку кар’єру — допомогти їм вибудувати шлях. Так ми можемо втримати наших дітей", — вважає дружина Юрія Горбунова.

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Ба більше, Осадча прокоментувала тенденцію виїзду з України хлопців-підлітків. Телеведуча вважає, що це питання не можна ігнорувати, адже країна втрачає людський капітал.

"Ми як громадський сектор не можемо на це впливати. Але так, таким чином ми втрачаємо людський капітал, і ті підлітки, які виїжджають зараз, потім можуть не повернутися. Це таке дискусійне питання на рівні держави, яке треба і варто піднімати, не закривати на нього очі. Бо дійсно мами вивозять своїх синів за кордон", — зазначила багатодітна мама.

Осадча вважає, що Україну повинні захищати хлопці, вони мають іти воювати, але хто не хоче йти воювати, той виїжджає за кордон.

"Як утримати цих хлопців? Змушувати їх воювати? Думаю, що у 18 років це було б невірним рішенням держави", — сказала зірка екрану.

Українці звинуватили Катю Осадчу в лицемірстві

Позиція телеведучої викликала неоднозначну реакцію в мережі. Користувачі нагадали, що старший син Осадчої, 22-річний Ілля, наразі мешкає та навчається у США.

Юнак з літа 2021 року живе за кордоном. Ілля навчається в Університеті Мериленду у США та здобуває освіту в ІТ-сфері. За словами його зіркової мами, той планує згодом повертатися в Україну.

"Випереджаю коментарі та запитання — Ілля навчається в Америці на третьому курсі, вивчає IT, зараз уже застосовує свої знання в боротьбі з ворогом, а після закінчення університету повертається додому", — говорила Осадча у 2023 році.

Катя Осадча зі старшим сином Фото: Instagram kosadcha

"А вона своїх синів відправить воювати? Чи вивезе за кордон?", "Катя , то спочатку відправляйте свого чоловіка на захист держави", "а її де син. Чоловік дома всі дома", "Ну взагалі для тих хто не додивився відео, вона як раз каже, що з боку держави змушувати насильно воювати хлопців, яким виповнилося 18 років і які не хочуть цього робити, на її думку не правильне рішення. Де вона когось звинуватила, що матері вивозять хлопців? Вона просто констатує факт, що зараз є така тенденція і саме через державну політику", "Чому її чоловік призивного віку не воює? І великі сумніви беруть, що й син повернеться в Україну!!! Хай поверне свій "свій капітал" в Україну і хай з її чоловіком беруть автомати і йдуть воювати!!! Не Вам судити тих матерів!!!" — пишуть користувачі мережі в коментарях до відео.

"Як вужиха на сковорідці. Хлопці мають йти воювати, щоб Осадча і Горбунок жили своє краще життя. Її слова трактую саме так. Чому? Бо Горбунов і Осадча це = лицемірство, брехня, сором", — зазначив блогер Богдан Беспалов.

Катя Осадча: ставлення до мобілізації в Україні

"Я вважаю, що всі питання, пов'язані з мобілізацією, мають обговорюватися на рівні держави і суспільства, зокрема за участю військових. Категорично проти практики, коли людей ловлять на вулиці і силою затримують", — говорила телеведуча в інтервʼю Фокусу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Катя Осадча та Юрій Горбунов відсвяткували восьму річницю одруження. Пара поділилася подробицями спонтанного розпису та архівними кадрами.

Телеведуча Катя Осадча зізналася, що перестала боятися вибухів. Дружина Юрія Горбунова розповіла, що не спускалася в укриття, а "кулеметні черги" слухала, лежачи прямо в ліжку.

Крім того, Фокус писав про рідкісні кадри всхі трьох синів Каті Осадчої.