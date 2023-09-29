"Використовує знання в боротьбі з ворогом": Катя Осадча розповіла, де навчається її старший син і коли він повернеться в Україну

У телеведучої троє синів і старший навчається в США.

Related video

Відома українська телеведуча Катя Осадча присвятила свій пост в Instagram своєму старшому синові Іллі, якому 28 вересня виповнився 21 рік. Осадча привітала сина з днем народження і розповіла про його подальші плани, згадавши, що він уже допомагає Україні.

Осадча згадала, що її син навчається в США, в University of Maryland, де вивчає IT і штучний інтелект. У каруселі фото вона поділилася кількома знімками з сином, зокрема й обкладинкою журналу, для якої позувала в той час, коли її старший син ще був школярем.

Катя Осадча із сином Іллею

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

"Іллі сьогодні 21. Ти син, про якого можна мріяти, ти розсудливий і розумний, уважний і надійний, ти найкращий старший брат і абсолютний приклад для молодших. Іноді мені не віриться, що я мама такого дорослого і самостійного сина. Я бажаю тобі втілення всіх планів, адже всі твої знання і плани допомагатимуть відновленню нашої країни", — підписала Осадча знімки. І відповіла на ті запитання, які, як припустила ведуча, їй можуть поставити коментатори.

"Випереджаю коментарі та запитання — Ілля навчається в Америці на третьому курсі, вивчає IT, зараз уже застосовує свої знання в боротьбі з ворогом, а після закінчення університету повертається додому", — зазначила Осадча. Вона тільки нещодавно стала постити знімки старшого сина в соцмережах і розповідати, чим він займається.

Раніше вона писала, що хоч вони і перебувають у різних країнах, у неї з сином є спільні інтереси. Так, вони обидва захоплені історією.

"Ми слухаємо історичні подкасти, дивимося фільми про історію, тільки нещодавно подивилися на Netflix документальний фільм про Другу світову війну і про події цієї війни", — розповідала Осадча.

Нагадаємо, у Каті Осадчої троє синів. 21-річний Ілля — старший. Це син Каті та її першого чоловіка, депутата Олега Поліщука. Вони були одружені з 2001 року, а в 2004 вже розлучилися. З чуток, через те, що ведуча була зосереджена на своїй кар'єрі, а чоловік, який був старший за неї на 15 років, хотів спокійного сімейного життя.

Катя Осадча з дітьми та чоловіком

У 2017 році Катя повідомила про те, що вийшла заміж за відомого телеведучого Юрія Горбунова. У пари двоє синів: Іван і Данило.

Раніше ведуча привітала чоловіка з річницею шлюбу. Горбунов зазначав, що їхній роман почався "під час робочих моментів".