Катя Осадча зворушливо привітала Юрія Горбунова з річницею шлюбу (фото)
Зіркова пара перебуває в офіційному шлюбі шість років.
Українська телеведуча Катя Осадча зворушливо привітала свого чоловіка Юрія Горбунова з річницею шлюбу.
"Сьогодні 6 років, як ми чоловік і дружина 😌 Юрко, дякую за терпіння і мудрість, за любов і за каву в ліжко ☺️Складні часи, але переживемо все разом 🙏🏻 … Люблю тебе ❤️", — звернулася до коханого зірка екрану.
На знімку зіркова пара позує у парних образах. А Катя Осадча додала в ролі аксесуарів низку браслетів та сережки у формі герба України.
Тим часом Юрій Горбунов у коментарях також зізнався дружині в коханні та виклав власне привітання з річницею. Він подякував коханій за вісім років стосунків та шість — офіційного шлюбу.
"Неймовірно,але таке враження що я все життя з тобою! Ніби до цього,нічого не було!!" — написав телеведучий.
Юрій Горбунов та Катя Осадча виховують двох спільних синів — Данила та Івана. Тим часом від першого шлюбу в телеведучої є син Ілля, котрий навчається наразі на програміста у США.
Свого часу Горбунов розповідав, що їхні романтичні стосунки розпочалися під час робочих моментів.
Нагадаємо, Катя Осадча поділилася рідкісним знімком з батьками.
Також Фокус писав про різдвяні фото Каті Осадчої та Юрія Горбунова з їхніми дітьми.