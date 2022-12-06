Катя Осадча показала рідкісне фото з батьками

Тато та мама знаменитості відмовилися евакуюватися з Київщини, коли окупанти були за кілька кілометрів від них.

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39-річна українська телеведуча Катя Осадча поділилася рідкісним знімком з батьками. У своєму Instagram журналістка опублікувала родинне фото.

На честь дня ЗСУ дружина Юрія Горбунова подякувала українським захисникам за те, що може бачити маму та тата, які відмовилися евакуюватися з передмістя столиці на початку повномасштабного вторгнення.

"Сьогодні подумала, за що особисто найбільше вдячна нашим Збройним силам? Кожен з нас має свою особисту історію, за що подякувати. І я хочу подякувати, що маю змогу бачити своїх батьків, адже коли вороги були вже за кілька кілометрів і з сусідів не залишилося геть нікого, батьки не виїжджали, і тільки завдяки нашим Героям Київщина звільнена і будуть звільнені і інші міста!" — написала телеведуча та запитала своїх підписників, чи мають вони історії, за які варто окремо подякувати ЗСУ.

Наразі Катя Осадча одружена з Юрієм Горбуновим. Від зіркового союзу підростає двоє спільних синів — Данило та Іван.

Нагадаємо, Катя Осадча зворушливо привітала з днем народження старшого сина, який живе та навчається за кордоном.

Також Фокус писав про початок романтичних стосунків Каті Осадчої та Юрія Горбунова.